Чемпионат Эстонии по хоккею пополнился еще одним участником

"Планируем выступать молодежной командой. В нашем клубе много ребят 17-18 лет, дадим им возможность проявить себя на взрослом уровне. Если удастся пробиться в плей-офф, то будет здорово, но если нет, то ничего страшного", - сказал в пятницу руководитель "Вайперса" Дмитрий Киселевич.