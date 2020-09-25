Чемпионат Эстонии по хоккею пополнился еще одним участником

Количество участников предстоящего чемпионата Эстонии по хоккею расширилось с четырех до пяти команд: новичком турнира станет таллиннский "Вайперс", сообщает Rus.ERR.
"Планируем выступать молодежной командой. В нашем клубе много ребят 17-18 лет, дадим им возможность проявить себя на взрослом уровне. Если удастся пробиться в плей-офф, то будет здорово, но если нет, то ничего страшного", - сказал в пятницу руководитель "Вайперса" Дмитрий Киселевич.
Старт чемпионата Эстонии по хоккею был запланирован на 3 октября, но в итоге лига начнется на неделю позже.
В этом сезоне в чемпионате Эстонии также выступят "Вялк" (Тарту), "Паэмурру" (Нарва), "Пантер" (Таллинн) и "Эверест" (Кохтла-Ярве).
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