Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение, пишет Tartu Postimees.
По словам директора Тартуской гимназии Тамме Айна Тыниссона, сейчас все обстоятельства еще выясняются. «Да, тест одного ученика был положительным, но мы еще точно не знаем, где и когда произошло заражение», - сказал директор Тыниссон. Он добавил, что школа действовала быстро и отправила на удаленное обучение два класса. «На удаленное обучение переведены класс этого ученика и еще один класс, с которым пересекались некоторые курсы. Всего на данный момент это касается почти 70 учеников», - уточнил он.
Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что информация о зараженных в Тартумаа настолько новая, что инспекторы только занимаются выяснением обстоятельств и планированием дальнейших действий.