Пт, 25.09.2020
Маска должна стать нормальной реальностью. Все это важно особенно в школах. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

Класс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение, пишет Tartu Postimees.

По словам директора Тартуской гимназии Тамме Айна Тыниссона, сейчас все обстоятельства еще выясняются. «Да, тест одного ученика был положительным, но мы еще точно не знаем, где и когда произошло заражение», - сказал директор Тыниссон. Он добавил, что школа действовала быстро и отправила на удаленное обучение два класса. «На удаленное обучение переведены класс этого ученика и еще один класс, с которым пересекались некоторые курсы. Всего на данный момент это касается почти 70 учеников», - уточнил он.

Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что информация о зараженных в Тартумаа настолько новая, что инспекторы только занимаются выяснением обстоятельств и планированием дальнейших действий.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back