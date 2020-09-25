Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

По словам директора Тартуской гимназии Тамме Айна Тыниссона, сейчас все обстоятельства еще выясняются. «Да, тест одного ученика был положительным, но мы еще точно не знаем, где и когда произошло заражение», - сказал директор Тыниссон. Он добавил, что школа действовала быстро и отправила на удаленное обучение два класса. «На удаленное обучение переведены класс этого ученика и еще один класс, с которым пересекались некоторые курсы. Всего на данный момент это касается почти 70 учеников», - уточнил он.