В Ласнамяэ может упасть напор питьевой воды

На данный момент проведено около 70 процентов работ по ремонту трубопровода, которые начали для того, чтобы обеспечить для одного из самых важных в городе участков водоснабжения работоспособность и в будущем. Из-за ремонта 1 и 2 октября в районе Ласнамяэ может возникать временное снижение напора на верхних этажах многоквартирных домов.

По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, в ходе реконструкции, в числе прочего, строятся 12 крупных бетонных камер для закрывающих элементов, чтобы районный трубопровод можно было разбивать по секциям.

Работы будут проводиться с восьми часов вечера 1 октября до полудня 2 октября. В это время без воды останутся жители улиц Калевипоя, а также территории между улицами Пунане, Смуули-теэ и Варраку. Для того чтобы завершить работы отключить воду придется и в середине октября. Сообщение об этом клиенты получат напрямую.