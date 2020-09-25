Грета Тунберг вновь приняла участие в акции Fridays for Future

Как сообщает агентство dpa, Тунберг надела защитную маску и держала в руках плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию: в Швеции из-за пандемии коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Собравшимся журналистам Тунберг рассказала о своих впечатлениях об уже прошедших сегодня акциях в других странах мира: в Австралии, Бангладеш и Японии.