Пт, 25.09.2020
Нынешняя ситуация – это нарушение прав человека. Яна Тоом
Яна Тоом
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Грета Тунберг вновь приняла участие в акции Fridays for Future

Грета Тунберг.

ФОТО: J.J. GUILLEN/EPA

Экологическая активистка Грета Тунберг в пятницу, 25 сентября, с десятком своих сторонников вновь вышла на площадь перед парламентом Швеции в рамках возобновившихся глобальных акций в защиту климата Fridays for Future, пишет DW.

Как сообщает агентство dpa, Тунберг надела защитную маску и держала в руках плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию: в Швеции из-за пандемии коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Собравшимся журналистам Тунберг рассказала о своих впечатлениях об уже прошедших сегодня акциях в других странах мира: в Австралии, Бангладеш и Японии.

Глобальное движение в защиту климата Fridays for Future призывает к большим усилиям в борьбе с изменениями климата. С момента начала пандемии оно в основном проводило свои акции в Интернете.  Только в Германии 25 сентября должно пройти более 400 акций экологических активистов, включая пикеты в Берлине.

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