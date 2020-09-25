Настоящая героиня: 11-летняя девочка спасла двух младших братьев и сестру

«C пятилетним братом Микком пошли смотреть мультики. Керту (мачеха Керту Тийслер — прим.ред.) готовила еду. Подумали, что посмотрим и поиграем пока готовится еда. Как только я села на кровать, услышала, как Керту закричала "Помогите, помогите!"» - описывает Эмма ход событий, произошедших 30 июля этого года в волости Отепя в деревне Кеэни в квартире на первом этаже многоквартирного дома.

Квартиру несколькими месяцами ранее приобрел отец девочки. Эмма живет с матерью в Выру и ходит там в Вырускую гимназию Крейцвальда, но также проводит много времени с отцом и мачехой. В тот день, помимо мачехи и Эммы, в квартиры были также пятилетний брат Йозеп, почти трехлетний Микк и двухлетняя Каролин. После крика мачехи Эмма испугалась. «Подошла к двери посмотреть, что происходит. Тогда услышала, как она сказала, что у нас пожар».

Подружились с президентом

Мачеха крикнула детям, что квартиру следует немедленно покинуть, и сказала Эмме взять с кровати двухлетнюю Каролин. Несмотря на переполох и наполненную дымом квартиру Эмма не растерялась, а схватила Каролин и вышла из квартиры. Также она помогла найти выход из задымленной квартире Микку и Йозепу. «Увидела, что сестра спит в другой комнате. Взяла ее на руки и сказала братьям, что быстро выходим. Йозеп согласился, а Микк не особо хотел идти, он бегал по кругу, поскольку был в шоке», - рассказывает Эмма.

За смелые и толковые действия Эмма получила медаль третьего класса за спасение жизни.

Эмма сказала, что ей было приятно получить награду. «До этого сильно нервничала, что я буду делать, как поведу себя. Но все прошло хорошо. С президентом подружились, побеседовали».

О пожаре матери сообщил младший сын. «Микк выбежал из коридора: «Мама, огонь!» Я сначала не поняла, что он подразумевает. Именно в это время постучали в дверь, молодой человек собирал пожертвования для Детского фонда. Возможно, я бы так и не отреагировала на слова Микка. Но, когда вышла в коридор, почувствовала сильный жар, а когда посмотрела через плечо, стало ясно, что он имел в виду. Все изголовье кровати было в огне».

Пожар начался в комнате пятого ребенка - 15-летнего Кристьяна. Подростка в то время дома не было. В результате речь идет об инциденте со счастливым финалом, поскольку никто не пострадал. Но руки Керту Тийслер все-таки немного обожгла.

Она рассказала, что пожар начался от электрической системы.

Мать благодарит оказавших помощь

Сейчас в квартире идут восстановительные работы. «Квартира полностью опустошена. Все полы вскрыты, не несущие стены снесены. Что не было повреждено водой, повреждено сажей. Полы залиты, стены вновь восстановлены. Электрик уже тоже приходил, теперь мы ждем маляра. Еще надо делать ванную комнату. Не могу сказать, когда сможем вернуться. Хотелось бы в этом году», - сказал Тийслер, которая вместе с семьей сейчас остановилась у своей сестры.

Она призналась, что квартира не была застрахована. «Это наша глупость. Когда переехали, было много других дел».

Керту Тийслер очень благодарна оказавшим помощь людям. «Получили много помощи со всех сторон: доброта никуда не пропала. Не думала, что так много людей придет на помощь. Совершенно посторонние люди, не говоря о знакомых, друзьях, членах семьи. Мы не остались наедине со своей бедой. Общество и несколько крупных фирм пришли на помощь. Мы очень благодарны».