Ученые Тартуского университета выявили причину протекания COVID-19 в тяжелой форме

В вышедшем параллельно исследовании установлено, что еще 3,5 процента таких пациентов являются носителями специфических вариантов генов. В обоих случаях у пациентов отсутствовали интерфероны I типа, играющие крайне важную роль в защите от вируса.

Интерфероны относятся к составным врожденного иммунитета, их задача — немедленно реагировать на вирусные инфекции, поскольку на формирование приобретенного иммунитета (например, антител) требуется время. Благодаря интерферонам клетки могут сами повышать свою сопротивляемость вирусам.

Ученые выяснили, что в одном случае автоантитела блокируют действие интерферонов, а в другом их производство нарушено из-за генетических дефектов. В итоге это приводит к недостаточной эффективности интерферонов у части пациентов с COVID-19, тяжелая форма болезни которых до сих пор оставалась загадкой.

Результаты научного исследования, опубликованного при участии ученых в сфере медицинских наук Тартуского университета, позволяют объяснить, почему некоторые молодые люди без таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания или диабет второго типа, из-за COVID-19 нуждаются в интенсивной терапии. Исследование может также содержать первое молекулярное объяснение более высокой смертности от коронавируса среди мужчин.

Ученые продолжают исследования в этой сфере.