Может ли квартирное товарищество установить камеры наблюдения за двором и подъездами?

Андрес Оявер, эксперт в области защиты персональных данных адвокатского бюро Hedman Partners, рекомендует перед установкой камер видеонаблюдения оценить серьезность этого шага и вероятность возникновения проблем. «Основываясь на защите личных данных, запись видео значительно нарушает конфиденциальность, поэтому в первую очередь стоит подумать о таких решениях, как надежные двери, системы сигнализации и дополнительное освещение. Однако, если риски высоки и уже были приняты соответствующие меры для их предотвращения, стоит подумать и об установке камеры видеонаблюдения», - объяснил Оявер.

1. Решение об использовании камер видеонаблюдения должно приниматься на общем собрании, товарищества, решения правления недостаточно

Поскольку установка камеры видеонаблюдения существенно нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, собственники жилья должны прийти к соглашению об установке камер, и решение должно быть принято на общем собрании.

Если собственник квартиры устанавливает камеру наблюдения самовольно, квартирное товарищество имеет право потребовать демонтажа камеры — придомовая территория и внешние стены дома находятся в совместной собственности всех собственников квартир, и собственник может не допустить видеосъемки.

2. Товарищество должно проинформировать, как будут обрабатываться личные данные, снятые на видео

Правление товарищества должно быть готово обнародовать документы, описывающие обработку персональных данных, если кто-то об этом попросит. Если используется услуга охранного предприятия, с ним необходимо заключить договор о защите данных.

3. Доступ к видеозаписям должен быть обоснованным

Если камерой зафиксировано правонарушение, правление товарищества должно извлечь запись и передать ее в полицию. Однако стоит помнить, что делиться изображением с камеры со всеми собственниками квартир не стоит, достаточно, если доступ к записям имеют члены правления. «Однако, если, например, повреждены стоящие на парковке автомобили и правление опознало виновного, отправка копии видеозаписи сторонам является оправданной», - привел пример Оявер.

4. Цель, для которой используется запись, должна быть ясной

В любом случае нельзя просто удовлетворить любопытство членов квартирного товарищества или правления. Например, использование изображения с камеры разрешено правлением, если товарищество получило штраф за нарушение требований по сортировке мусора, и приходится требовать его оплаты у конкретного члена товарищества.

5. Камера должна охватывать только необходимые части территории

Правление должно помнить, что с помощью камеры видеонаблюдения можно решать проблемы, связанных с территорией квартирного товарищества.

6. Установка камер видеонаблюдения влечет за собой обязанность уведомления

При использовании товариществом камер на стенде товарищества должна быть размещена информация, с кем можно связаться, если собственник квартиры хочет ознакомиться с видеозаписями, на которых он фигурирует.

7. При хранении записей и выборе технологии необходимо соблюдать принцип минимизации

Использование для охраны общей территории камеры видеонаблюдения с возможностью укрупнения изображения и записи звука должно быть очень хорошо обосновано и проверено перед установкой такой камеры. Срок хранения видеозаписей должен быть согласован с собственниками квартир. Срок хранения более одного месяца с учетом потребностей квартирного товарищества вызывает сомнения: например, если записи были переданы в полицию, они будут сохранены полицией.