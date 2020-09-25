Видевший кадры фильма об «Эстонии» советник Минюста: выявлены новые обстоятельства, их нужно расследовать

Канал Discovery, который в понедельник выходит на экраны Северных стран с новым пятисерийным документальным сериалом о гибели парома «Эстония», пообещал, что в фильме «Эстония – находка, которая изменит все» будут раскрыты окружающие трагедию обстоятельства о самой гибели судна и причинах его затопления, а также выяснится нечто, о чем общественность до сих пор не знала.

Калле Муули сказал в передаче, что в августе ему показали некоторые кадры нового фильма при условии, что он не будет раскрывать их содержания. Поэтому он не может рассказать точно, что видел.

Но по новым кадрам можно сказать, что, несмотря на имеющуюся договоренность о могильном покое, новое расследование крайне необходимо.

Главный редактор радио Kuku Хиндрек Рийкоя сказал, что по его данным, за 26 лет положение судна несколько изменилось, изменилось и морское дно. Это означает, что открылись те части парома, которые при прежних съемках были не видны: «Там могут быть одна или больше пробоин, о которых раньше не знали. По съемкам, конечно, нельзя сказать, отчего они возникли».

Эти возможные пробоины, по словам Рийкоя, являются самым скандальным или самым новым открытием документального сериала: «Я осмелюсь заявить, что разговоры о пробоинах – это правда».

Рийкоя объяснил, что до сих пор больше всех против нового расследования были власти Швеции: «Я считаю, что от нового расследования – даже, если выяснится, что все так, как считали прежде – страны скорее выиграют, чем проиграют. То, как последовательно выступают против нового расследования, только подогревает слухи о том, что есть, что скрывать».

Муули подтвердил, что ни одному известному ему эстонскому политику нет смысла скрывать обстоятельства или препятствовать расследованию: «Напротив, есть интерес расследовать и узнать, что там на самом деле произошло». Он сказал, что при сегодняшних технических возможностях исследовать останки «Эстонии» можно, не нарушая могильного покоя.