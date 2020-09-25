Ида-Таллиннская центральная больница возобновит тестирование на коронавирус поступающих на лечение пациентов

В субботу в палатке за C-корпусом отделения больницы на улице Рави начнут тестировать на COVID-19 плановых пациентов дневного и стационарного лечения гинекологической клиники и отделения Магдалеэна, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь ITK.

Пробы на COVID-19 будут брать не ранее чем за 48 часов до поступления на дневное или стационарное лечение. Результаты сделанных ранее тестов не будут приниматься. Сотрудники ITK предварительно свяжутся с пациентами и забронируют время теста.

Больница также будет принимать результаты сделанных в других учреждениях тестов, если они задокументированы и сделаны не ранее, чем за 48 часов до начала запланированного лечения.

В понедельник в помещениях 0 этажа амбулаторного дневного лечения отделения онкологии в Магдалеэна откроют зону тестирования прибывших издалека и не проверявшихся на Covid-19 пациентов дневного и стационарного лечения. Тестирование по предварительной регистрации. С этими пациентами также предварительно свяжутся сотрудники ITK.