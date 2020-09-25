Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

"Сейчас переговоры на этот счет продолжаются, но если смотреть на уровень заболевания коронавирусом в Эстонии, то понятно, что существующие сейчас запреты не имеют влияния", - сказал Таави Аас, а также добавил, что решение о снятии запрета может быть принято уже на следующей неделе.

"Правда, я не думаю, что в результате отмены ограничений люди будут много летать - в Эстонии сейчас высокий коэффициент распространения коронавируса, по прибытии во многие страны нашим жителям придется сидеть в карантине. Я не думаю, что люди будут ездить в отпуска, чтобы сидеть две недели в гостинице, а ведь Эстония почти всеми странами Европы сейчас внесена в красный список", - сказал член правительства.