Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе, пишет Rus.ERR.
"Сейчас переговоры на этот счет продолжаются, но если смотреть на уровень заболевания коронавирусом в Эстонии, то понятно, что существующие сейчас запреты не имеют влияния", - сказал Таави Аас, а также добавил, что решение о снятии запрета может быть принято уже на следующей неделе.
"Правда, я не думаю, что в результате отмены ограничений люди будут много летать - в Эстонии сейчас высокий коэффициент распространения коронавируса, по прибытии во многие страны нашим жителям придется сидеть в карантине. Я не думаю, что люди будут ездить в отпуска, чтобы сидеть две недели в гостинице, а ведь Эстония почти всеми странами Европы сейчас внесена в красный список", - сказал член правительства.
На текущей неделе из Таллиннского аэропорта можно улететь в 10 городов из 8 стран Европы: Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Пафос, Ригу, Варшаву и Вильнюс.