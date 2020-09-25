Тайная покупка: черепица стала дешевле кровельного железа

Для сопоставления цен мы воспользовались методом тайной покупки (mystery shopping) и попросили крупнейших производителей крыш в Эстонии подготовить коммерческие предложения на комплексное кровельное решение для классической двускатной крыши дома площадью в 149 квадратных метров. Предложения различались степенью детализации: в некоторых отсутствовала подложка, в других клейкая лента, в третьих - уплотнения, в четвертых - перевозка материала на объект. Чтобы предложения были сопоставимыми, мы сравнили стоимость комплексных решений без подложки, клейкой ленты и транспортировки.

Черепица или кровельное железо – сравнение цен

При сравнении комплексных решений цена на кровельное железо профиля под волнообразную черепицу варьировалась от 1363 до 1839 евро вместе с налогом с оборота, а крыши из бетонной черепицы до – 1579 евро. Стоимость металлической гладкой кровли оказалась в диапазоне от 1883 до 2403 евро вместе налогом с оборота, а черепичной – до 1995 евро.

Какие выводы можно сделать из этого сравнения? Во-первых, миф о черепице как самом дорогом кровельном материале не имеет под собой никаких оснований. При сравнении как волнообразных, так и гладких кровельных покрытий комплексное решение черепичной крыши оказалось в среднем на 7% дешевле, чем металлической. Если сравнивать только кровельный материал, черепица в среднем была на 21% дешевле листов кровельного железа.

Понятие комплексного решения производители понимают по-разному

Производители крыш привыкли составлять коммерческие предложения на комплексные решения по-разному. Есть производители, в чьи предложения включены все необходимые дополнительные компоненты и самый прочный кровельный материал со специальным покрытием поверхности, что означает более высокую цену, но и большую прочность и более долгий срок службы крыши. Однако есть и такие, в чьи предложения на комплексные решения не входят элементарные компоненты, например, достаточно прочная подложка, клейкая лента, уплотнители, крепежные элементы или обязательное защитное оборудование. А ведь часто клиент не изучает предложение внимательно, а смотрит только на последнюю строку.

Стоимость комплектующих составляет больше 50% стоимости крыши

К сожалению, подобные махинации с ценами означают, что, принимая дешевое предложение и начиная строительство крыши, недостающие комплектующие все же придется докупать в процессе работы. Анализ коммерческих предложений, полученных в ходе исследования, показал, что кровельный материал в среднем составляет 62% цены коммерческого предложения на комплексное решение. Это указывает, что в процессе работы самое дешевое предложение может значительно подорожать. Приобретение комплектующих в ходе работы откладывает завершение строительства новой крыши или может вовсе приостановить его, если выяснится, что необходимых деталей нет на складе в Эстонии, и их нужно заказывать из-за границы.