Тайная покупка: черепица стала дешевле кровельного железа

Недавно проведенное исследование показало, что черепица стала в среднем на 7% дешевле, чем кровельное железо, пишет менеджер по продажам BMI Monier Эркки Теппер.
Для сопоставления цен мы воспользовались методом тайной покупки (mystery shopping) и попросили крупнейших производителей крыш в Эстонии подготовить коммерческие предложения на комплексное кровельное решение для классической двускатной крыши дома площадью в 149 квадратных метров. Предложения различались степенью детализации: в некоторых отсутствовала подложка, в других клейкая лента, в третьих - уплотнения, в четвертых - перевозка материала на объект. Чтобы предложения были сопоставимыми, мы сравнили стоимость комплексных решений без подложки, клейкой ленты и транспортировки.
Черепица или кровельное железо – сравнение цен
При сравнении комплексных решений цена на кровельное железо профиля под волнообразную черепицу варьировалась от 1363 до 1839 евро вместе с налогом с оборота, а крыши из бетонной черепицы до – 1579 евро. Стоимость металлической гладкой кровли оказалась в диапазоне от 1883 до 2403 евро вместе налогом с оборота, а черепичной – до 1995 евро.
Какие выводы можно сделать из этого сравнения? Во-первых, миф о черепице как самом дорогом кровельном материале не имеет под собой никаких оснований. При сравнении как волнообразных, так и гладких кровельных покрытий комплексное решение черепичной крыши оказалось в среднем на 7% дешевле, чем металлической. Если сравнивать только кровельный материал, черепица в среднем была на 21% дешевле листов кровельного железа.
Понятие комплексного решения производители понимают по-разному
Производители крыш привыкли составлять коммерческие предложения на комплексные решения по-разному. Есть производители, в чьи предложения включены все необходимые дополнительные компоненты и самый прочный кровельный материал со специальным покрытием поверхности, что означает более высокую цену, но и большую прочность и более долгий срок службы крыши. Однако есть и такие, в чьи предложения на комплексные решения не входят элементарные компоненты, например, достаточно прочная подложка, клейкая лента, уплотнители, крепежные элементы или обязательное защитное оборудование. А ведь часто клиент не изучает предложение внимательно, а смотрит только на последнюю строку.
Стоимость комплектующих составляет больше 50% стоимости крыши
К сожалению, подобные махинации с ценами означают, что, принимая дешевое предложение и начиная строительство крыши, недостающие комплектующие все же придется докупать в процессе работы. Анализ коммерческих предложений, полученных в ходе исследования, показал, что кровельный материал в среднем составляет 62% цены коммерческого предложения на комплексное решение. Это указывает, что в процессе работы самое дешевое предложение может значительно подорожать. Приобретение комплектующих в ходе работы откладывает завершение строительства новой крыши или может вовсе приостановить его, если выяснится, что необходимых деталей нет на складе в Эстонии, и их нужно заказывать из-за границы.
Вторая альтернатива – срочный поиск комплектующих от любого другого производителя, но это не самая хорошая идея. Даже если они будут дешевыми, рекомендуется использовать кровельный материал и комплектующие от одного и того же производителя. Только так можно быть уверенным, что вся кровельная система будет функционировать, различные части крыши окажутся совместимыми, а при возникновении проблем производители различных компонентов не будут пытаться переложить ответственность друг на друга.
Таким образом, перед принятием решения нужно крайне тщательно проверить, все ли комплектующие и услуги, необходимые для строительства крыши, включены в коммерческое предложение, и, если нет, попросить добавить недостающие детали. Только после этого предложения будут сопоставимыми, и вы сможете сделать выбор в пользу производителя крыш, предоставившего наилучшее соотношение цены и качества.
Работы по установке дороже материала
В-третьих, можно утверждать, что стоимость кровельного материала становится все менее значительным компонентом, а большую часть бюджета составляет установка крыши, которая, независимо от материала, в среднем стоит 25–30 евро за квадратный метр вместе с налогом с оборота. В случае дома, взятого в качестве примера для исследования, общая стоимость работ по установке составила бы 3725–4470 €, что в 1,9 раза дороже, чем общая стоимость кровельного материала. Даже самое дорогое предложение комплексного решения было на более чем 1500 € дешевле предположительной стоимости работ.
Новые критерии выбора: внешний вид, прочность и срок службы
В то время как цена кровельного материала составляет все меньшую часть общей стоимости комплексного решения для крыши, большинство уже существующих конструкций крыш может выдержать вес всех материалов от битумного гонта до черепицы, а стоимость установки не зависит от материала - при выборе все более важными становятся другие критерии. Первый из них — дизайн: само собой, для дома нужно выбирать крышу, которая нравится его хозяевам, поскольку выбор материала все меньше влияет на общую стоимость. Согласно исследованиям, для жителей Эстонии первым эмоциональным предпочтением среди кровельных материалов остается черепица.
Вторым все более важным критерием является срок службы кровли, который для черепицы составляет не менее 100 лет, для этернита – 60, для кровельного железа высокого качества (от 6,0 мм толщиной) – 50, и для битумного гонта – 25 лет. Благодаря этому правильно установленный кровельный материал высокого качества будет самым разумным решением и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе, поскольку крышу из материала низкого качества придется заменить несколько раз за тот же период. В идеале крыша должна прослужить столько же, сколько и само здание.