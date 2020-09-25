Прогулка с собакой в Таллинне обернулась кошмаром: пес укусил девушку за лицо

Молодой человек гулял с собакой на поводке по спокойным улицам города. Неожиданно из-за угла дома вышла девушка, которая при виде собаки умилилась и стала ее обнимать. К сожалению, причиной объятий стало влияние очевидного алкогольного опьянения. Молодой человек предупредил, что его собака может оказать сопротивление приблизившемуся постороннему человеку и животное не переносит запаха алкоголя, но было уже поздно. Девушка заключила в объятия собаку и произошло то, чего боялись — собака начала защищать как себя, так и хозяина и укусила девушку за лицо.