Пт, 25.09.2020
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Алексей Навальный
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  • Прогулка с собакой в Таллинне обернулась кошмаром: пес укусил девушку за лицо

Прогулка с собакой в Таллинне обернулась кошмаром: пес укусил девушку за лицо

ФОТО: Shutterstock

Отправившийся вечером в Нымме гулять с собакой молодой человек даже не мог подумать, что прогулка превратиться в настоящий кошмар, сообщает пресс-служба МуПо.

Молодой человек гулял с собакой на поводке по спокойным улицам города. Неожиданно из-за угла дома вышла девушка, которая при виде собаки умилилась и стала ее обнимать. К сожалению, причиной объятий стало влияние очевидного алкогольного опьянения. Молодой человек предупредил, что его собака может оказать сопротивление приблизившемуся постороннему человеку и животное не переносит запаха алкоголя, но было уже поздно. Девушка заключила в объятия собаку и произошло то, чего боялись — собака начала защищать как себя, так и хозяина и укусила девушку за лицо.

На данный момент МуПо начала производство, в рамках которого пострадавшая требует, чтобы владелец собаки оплатил операцию на лицо.

С употреблением алкоголя связан также произошедший несколько дней назад случай, когда собака напала на находящегося в состоянии алкогольного опьянения другого владельца собаки и его любимца. Владелец совершившей нападение собаки сказал, что его пес не переносит запаха алкоголя.

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