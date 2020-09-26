Лицо недели ⟩ Псевдоуспехи и самообман в одном флаконе

… легендарным тренером по лыжам Мати Алавером, записки в дневнике которого стали достоянием общественности на этой неделе. В частности, они указывают на то, что победа его, наверное, самого успешного ученика Андруса Веэрпалу 2001 году на чемпионате мира в Лахти на дистанции 30 километров классическим стилем могла быть нечестной. Да-да, естественно, из-за допинга.

Это предположение кажется весьма реалистичным, с учетом того, что спустя 18 лет Харьюский уездный суд признал бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам виновным в склонении к употреблению допинга спортсменов уже нового поколения — Алексея Полторанина, Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Алго Кярпа. Детали уголовного дела указывают на то, что долгие годы Мати Алавер постоянно искал новые вещества и возможности, чтобы тренирующиеся у него спортсмены могли достичь лучших результатов. С этой целью он установил связь с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.

Тут же можно вспомнить некрасивый уход Андруса Веэрпалу из спорта и страсти по допингу, которые кипели вокруг него. В 2011 году, за день до начала чемпионата мира, он объявил о проблемах со здоровьем. Буквально сразу поступила информация, что его подозревают в употреблении допинга. Допинг-проба «A» Андруса Веэрпалу оказалась положительной на наличие запрещенных веществ, предположительно гормона роста HGH, который используется для более быстрого восстановления и наращивания мышц. Спортсмена дисквалифицировали на три года вместо двух, поскольку он отказался сотрудничать с Антидопинговым комитетом ФИС и задержал вскрытие пробы «В».

А в рамках прошлогоднего уголовного дела, некоторые детали которого только сейчас стали достоянием СМИ, Мати Алавера приговорили к одному году лишения свободы условно. Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала его на четыре года. Так главный архитектор побед эстонских лыжников превратился в антигероя, нанесшего мощнейший удар по репутации Эстонии в спортивном мире.

Самый уважаемый лыжный специалист в одночасье стал нерукопожатным, в свете скандала президент подписала распоряжение о лишении Мати Алавера сразу двух государственных наград ЭР, а тележурналисты приступили к съемкам документального фильма, чтобы зафиксировать падение того, кого когда-то называли лучшим.