Лицо недели ⟩ Псевдоуспехи и самообман в одном флаконе

В моем детстве у нас с отцом был важный ритуал выходного дня: устраиваться перед экраном телевизора, чтобы вместе посмотреть соревнования по биатлону и лыжам и поболеть за наших спортсменов. Биатлон, конечно, был более зрелищным, но зато в лыжах спортсменам из Эстонии не было равных. Кристина Шмигун-Вяхи, Яак Мяэ, Татьяна Маннима, Андрус Веэрпалу… Их успехи на чемпионах мира, Европы и Олимпиадах вдохновляли и позволяли испытывать гордость за страну. Сегодня же очевидно, что я и тысячи других восторженных зрителей могли быть жестоко обмануты...
… легендарным тренером по лыжам Мати Алавером, записки в дневнике которого стали достоянием общественности на этой неделе. В частности, они указывают на то, что победа его, наверное, самого успешного ученика Андруса Веэрпалу 2001 году на чемпионате мира в Лахти на дистанции 30 километров классическим стилем могла быть нечестной. Да-да, естественно, из-за допинга.
Это предположение кажется весьма реалистичным, с учетом того, что спустя 18 лет Харьюский уездный суд признал бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам виновным в склонении к употреблению допинга спортсменов уже нового поколения — Алексея Полторанина, Карела Таммъярва, Андреаса Веэрпалу и Алго Кярпа. Детали уголовного дела указывают на то, что долгие годы Мати Алавер постоянно искал новые вещества и возможности, чтобы тренирующиеся у него спортсмены могли достичь лучших результатов. С этой целью он установил связь с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.
Тут же можно вспомнить некрасивый уход Андруса Веэрпалу из спорта и страсти по допингу, которые кипели вокруг него. В 2011 году, за день до начала чемпионата мира, он объявил о проблемах со здоровьем. Буквально сразу поступила информация, что его подозревают в употреблении допинга. Допинг-проба «A» Андруса Веэрпалу оказалась положительной на наличие запрещенных веществ, предположительно гормона роста HGH, который используется для более быстрого восстановления и наращивания мышц. Спортсмена дисквалифицировали на три года вместо двух, поскольку он отказался сотрудничать с Антидопинговым комитетом ФИС и задержал вскрытие пробы «В».
А в рамках прошлогоднего уголовного дела, некоторые детали которого только сейчас стали достоянием СМИ, Мати Алавера приговорили к одному году лишения свободы условно. Международная федерация лыжного спорта дисквалифицировала его на четыре года. Так главный архитектор побед эстонских лыжников превратился в антигероя, нанесшего мощнейший удар по репутации Эстонии в спортивном мире.
Самый уважаемый лыжный специалист в одночасье стал нерукопожатным, в свете скандала президент подписала распоряжение о лишении Мати Алавера сразу двух государственных наград ЭР, а тележурналисты приступили к съемкам документального фильма, чтобы зафиксировать падение того, кого когда-то называли лучшим.
Годы обмана логично привели к тому, что допинговая петля плотно затянулась на шее Мати Алавера. Но осуждать его не хочется, куда важнее кажется обратиться к действующим тренерам и спортсменам: нам, простым зрителям, принять ваше поражение на соревнованиях (а будем честны: ставки на эстонский спорт изначально невысоки, мы все трезво оцениваем наши возможности) значительно легче, чем то, что источник национальной гордости на протяжении многих лет был частью масштабной допинговой системы. Не забывайте о достоинстве и честности — это те ценности, которые должны сопровождать вас, если вам выпала честь выступать под национальным флагом.