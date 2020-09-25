От дворянского купального салона до жемчужины ар-деко: три дома в Таллинне, которые нужно спасать

В нашем любимом Таллинне есть имеющие большую историческую ценность здания, которые режут глаз своими запущенными фасадами. По просьбе Kodustiil историк и краевед Яак Юске назвал три архитектурных жемчужины, которым требуется срочная помощь.

Средневековый портал фасада дома на Суур-Карья, 12

«Этот дом с готическими порталами разрушается уже годами», - отметил Юске.

Здание относится к позднему Средневековью. Подлинные детали сохранились только на фасаде и в сводчатых подвалах. После бомбежек 1944 года уцелела лишь выходящая на улицу часть дома, который был отстроен заново в 1950-х годах.

К разряду культурных ценностей относится самая старая часть фасада - дверной портал XV века.

Место летнего отдыха петербургской знати - Нарва-маантеэ, 80

«Построенный в 1870 году купальный салон Витте - спа царских времен. Дом находится в печальном состоянии, частично он уже разрушен», - беспокоится Юске.

Георг Витте построил свой салон в 1870 году в Кадриорге. Дом, где принимали ванны сливки Санкт-Петербурга, построен в стиле курортной деревянной архитектуры, которая была широко распространена в Кадриорге во второй половине XIX века.

Дом в стиле ар-деко - Леннуки, 26

Уже много лет пустующий дом по адресу Леннуки, 26 построен в 1927 году по проекту Херберта Йохансона, второй этаж надстроили в 1930 году по проекту Виктора Рейнхардта.

Создание Йохансона в стиле ар-деко довольно необычно по сравнению с другими деревянными домами в центре Таллинна. Его украшают каменные шары и медальоны в виде женских лиц.