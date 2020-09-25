Картина дня: открытие эстонских ученых, важные изменения в работе больниц и связанная с Alexela подозрительнная компания

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Ученые Тартуского университета выявили причину протекания COVID-19 в тяжелой форме
При участии ученых Тартуского университета в научном журнале Science опубликованы результаты исследования, согласно которым у 10 процентов ранее здоровых людей, заболевших тяжелой формой COVID-19, обнаружены антитела, направленные не против вируса, а против самой иммунной системы. Читать далее...
Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение
Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение. Читать далее...
В маленьком доме на краю города с утра до вечера шли обыски
В среду утром возле доме по адресу Нурме, 52 на окраине Тарту остановилось несколько машин Налогово-таможенного департамента и полиции. И не на час или два. Прохожие заметили, что автомобили парковались, уезжали и возвращались с утра до вечера. Читать далее...
Большая часть планового лечения в Ида-Таллиннской центральной больнице остановлена
По состоянию на утро пятницы в Ида-Таллиннской центральной больнице выявлен 21 зараженный коронавирусом. 17 из них являются работниками больницы, четверо – пациенты. Столь масштабная вспышка стала основанием для остановки планового лечения во многих отделениях больницы. Пока до конца недели. Читать далее...
Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе
Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе. Читать далее...
Больничная касса: на этот год деньги есть, что будет потом – не знаем
По данным Больничной кассы (БК), из-за страха перед коронавирусом люди стали меньше ходить по врачам, что поможет БК в этом году свести концы с концами. Но будущее кажется туманным. Читать далее...
Банки подозревают связанную с Alexela компанию в отмывании миллиардов евро
Крупный акционер компании Puma Energy, которой принадлежит оператор нефтетерминалов Alexela Logistics, совершал транзакции на десятки миллиардов долларов, которые кажутся банкам подозрительными. Читать далее...
В Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 534 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 42 пробы. Читать далее...
Настоящая героиня: 11-летняя девочка спасла двух младших братьев и сестру
Школьница Эмма Семенов с младшим братом только начали смотреть мультфильмы, когда в квартире вспыхнул пожар. Благодаря смелости девочки все остались живы. Читать далее...
В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo
Несколько человек получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже. Читать далее...
Видевший кадры фильма об «Эстонии» советник Минюста: выявлены новые обстоятельства, их нужно расследовать
Советник Министерства юстиции Калле Муули в передаче «Муули и Рийкоя» на радиостанции Kuku сказал, что на основании показанных ему кадров нового фильма о пароме «Эстония» есть основания говорить, что о кораблекрушении выявлены новые обстоятельства, которые нужно расследовать на уровне правительства. Читать далее...
Навальный о версиях своего отравления: в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий, я запутался
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, переживший на родине попытку убийства с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его же ближайшее окружение. Читать далее...
Прогулка с собакой в Таллинне обернулась кошмаром: пес укусил девушку за лицо
Отправившийся вечером в Нымме гулять с собакой молодой человек даже не мог подумать, что прогулка превратиться в настоящий кошмар, сообщает пресс-служба МуПо. Читать далее...
Ида-Таллиннская центральная больница возобновит тестирование на коронавирус поступающих на лечение пациентов
Ида-Таллиннская центральная больница (ITK) в субботу возобновляет тестирование на COVID-19 плановых пациентов, поступающих на дневное и стационарное лечение. Читать далее...
Viking Linе: мы взяли все расходы по спасательной операции на себя
Паром компании Viking Line Amorella, который в воскресенье сел на мель у Аландских островов, в среду вечером был отбуксирован в порт Лонгнес. Компания Alfons Håkans, осуществившая операцию по эвакуации судна, выступила с требованием оплатить расходы по спасательной операции. Сумма залога в отдельных случаях достигала десятков тысяч евро за один автомобиль. На пароме находилось более сорока большегрузных фур. Читать далее...
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