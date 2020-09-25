Картина дня: открытие эстонских ученых, важные изменения в работе больниц и связанная с Alexela подозрительнная компания

Ученые Тартуского университета выявили причину протекания COVID-19 в тяжелой форме

При участии ученых Тартуского университета в научном журнале Science опубликованы результаты исследования, согласно которым у 10 процентов ранее здоровых людей, заболевших тяжелой формой COVID-19, обнаружены антитела, направленные не против вируса, а против самой иммунной системы. Читать далее...

Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение. Читать далее...

В маленьком доме на краю города с утра до вечера шли обыски

В среду утром возле доме по адресу Нурме, 52 на окраине Тарту остановилось несколько машин Налогово-таможенного департамента и полиции. И не на час или два. Прохожие заметили, что автомобили парковались, уезжали и возвращались с утра до вечера. Читать далее...

Большая часть планового лечения в Ида-Таллиннской центральной больнице остановлена

По состоянию на утро пятницы в Ида-Таллиннской центральной больнице выявлен 21 зараженный коронавирусом. 17 из них являются работниками больницы, четверо – пациенты. Столь масштабная вспышка стала основанием для остановки планового лечения во многих отделениях больницы. Пока до конца недели. Читать далее...

Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе. Читать далее...

Больничная касса: на этот год деньги есть, что будет потом – не знаем

По данным Больничной кассы (БК), из-за страха перед коронавирусом люди стали меньше ходить по врачам, что поможет БК в этом году свести концы с концами. Но будущее кажется туманным. Читать далее...

Банки подозревают связанную с Alexela компанию в отмывании миллиардов евро

Крупный акционер компании Puma Energy, которой принадлежит оператор нефтетерминалов Alexela Logistics, совершал транзакции на десятки миллиардов долларов, которые кажутся банкам подозрительными. Читать далее...

В Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 534 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 42 пробы. Читать далее...

Настоящая героиня: 11-летняя девочка спасла двух младших братьев и сестру

Школьница Эмма Семенов с младшим братом только начали смотреть мультфильмы, когда в квартире вспыхнул пожар. Благодаря смелости девочки все остались живы. Читать далее...

В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo