Картина дня: школьный урок с риском для жизни, закрытие маршрута Tallink и важные изменения в работе больниц

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 сентября.
Ученые Тартуского университета выявили причину протекания COVID-19 в тяжелой форме
При участии ученых Тартуского университета в научном журнале Science опубликованы результаты исследования, согласно которым у 10 процентов ранее здоровых людей, заболевших тяжелой формой COVID-19, обнаружены антитела, направленные не против вируса, а против самой иммунной системы. Читать далее...
ФОТО 〉 Школьники на железной дороге: учитель решил провести урок в опасном для жизни месте
Сегодня вечером в соцсетях стала распространятся фотография сидящих на железной дороге учеников 5 или 6 класса Тартуской школы Варику. По словам автора снимков, учитель посоветовал прохожему не реагировать слишком остро. Ситуацию осудили как чиновники, так и сама школа. Читать далее...
Tallink со следующей недели временно закрывает успевший набрать популярность маршрут
В связи с сегодняшними решениями правительства Латвийской Республики о введении ограничений на передвижение и 10-дневном карантине для пассажиров, прибывающих из Финляндии, компания Tallink Grupp сегодня приняла решение временно приостановить работу маршрута Хельсинки-Рига с 28 сентября 2020 года до конца октября. Читать далее...
Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение
Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение. Читать далее...
В маленьком доме на краю города с утра до вечера шли обыски
В среду утром возле доме по адресу Нурме, 52 на окраине Тарту остановилось несколько машин Налогово-таможенного департамента и полиции. И не на час или два. Прохожие заметили, что автомобили парковались, уезжали и возвращались с утра до вечера. Читать далее...
Большая часть планового лечения в Ида-Таллиннской центральной больнице остановлена
По состоянию на утро пятницы в Ида-Таллиннской центральной больнице выявлен 21 зараженный коронавирусом. 17 из них являются работниками больницы, четверо – пациенты. Столь масштабная вспышка стала основанием для остановки планового лечения во многих отделениях больницы. Пока до конца недели. Читать далее...
Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе
Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе. Читать далее...
Больничная касса: на этот год деньги есть, что будет потом – не знаем
По данным Больничной кассы (БК), из-за страха перед коронавирусом люди стали меньше ходить по врачам, что поможет БК в этом году свести концы с концами. Но будущее кажется туманным. Читать далее...
ФОТО 〉 Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: двух человек увезли в больницу
Сегодня днем на шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке дорог Пыдрузе произошло тяжелое ДТП. Столкнулись два автомобиля - Kia и Toyota. Водитель Kia сказал, что ехал по главной дороге в сторону Таллинна, когда на перекрестке Пыдрузе водитель Toyota поворачивал налево и не уступил ему дорогу. Читать далее...
Банки подозревают связанную с Alexela компанию в отмывании миллиардов евро
Крупный акционер компании Puma Energy, которой принадлежит оператор нефтетерминалов Alexela Logistics, совершал транзакции на десятки миллиардов долларов, которые кажутся банкам подозрительными. Читать далее...
В Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 534 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 42 пробы. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Кайя Каллас: если правительство не соберется, нас ждет коронахаос
По словам председателя Партии реформ Кайи Каллас, нынешних действий правительства по сдерживанию коронавируса недостаточно. По оценке лидера оппозиции, нынешний курс может ввергнуть Эстонию в хаос. Читать далее...
Если ждете посылку, не попадитесь! Жители Эстонии стали получать подозрительные письма
Поскольку из-за вируса онлайн-шоппинг и веб-трафик значительно выросли, стало более распространенным и фишинговое мошенничество. Курьерское предприятие DPD Eesti также отмечает, что недавно были обнаружены мошеннические письма, использующие имя DPD, посредством которых пытались украсть личные данные или деньги людей. Читать далее...
Настоящая героиня: 11-летняя девочка спасла двух младших братьев и сестру
Школьница Эмма Семенов с младшим братом только начали смотреть мультфильмы, когда в квартире вспыхнул пожар. Благодаря смелости девочки все остались живы. Читать далее...
В Париже нескольких человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo
Несколько человек получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже. Читать далее...
Видевший кадры фильма об «Эстонии» советник Минюста: выявлены новые обстоятельства, их нужно расследовать
Советник Министерства юстиции Калле Муули в передаче «Муули и Рийкоя» на радиостанции Kuku сказал, что на основании показанных ему кадров нового фильма о пароме «Эстония» есть основания говорить, что о кораблекрушении выявлены новые обстоятельства, которые нужно расследовать на уровне правительства. Читать далее...
Навальный о версиях своего отравления: в Кремле открыли целый департамент для придумывания новых версий, я запутался
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, переживший на родине попытку убийства с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", отреагировал на предположения о том, что к его отравлению якобы причастно его же ближайшее окружение. Читать далее...
Прогулка с собакой в Таллинне обернулась кошмаром: пес укусил девушку за лицо
Отправившийся вечером в Нымме гулять с собакой молодой человек даже не мог подумать, что прогулка превратиться в настоящий кошмар, сообщает пресс-служба МуПо. Читать далее...
Ида-Таллиннская центральная больница возобновит тестирование на коронавирус поступающих на лечение пациентов
Ида-Таллиннская центральная больница (ITK) в субботу возобновляет тестирование на COVID-19 плановых пациентов, поступающих на дневное и стационарное лечение. Читать далее...
Viking Linе: мы взяли все расходы по спасательной операции на себя
Паром компании Viking Line Amorella, который в воскресенье сел на мель у Аландских островов, в среду вечером был отбуксирован в порт Лонгнес. Компания Alfons Håkans, осуществившая операцию по эвакуации судна, выступила с требованием оплатить расходы по спасательной операции. Сумма залога в отдельных случаях достигала десятков тысяч евро за один автомобиль. На пароме находилось более сорока большегрузных фур. Читать далее...
Представитель жертв "Эстонии": масс-медиа сделали то, что не сделало правительство
По словам присяжного адвоката Пирет Бланкин, представляющей родственников погибших в крушении парома Estonia, крайне важно, чтобы обломки корабля были зафиксированы, что является предпосылкой для выяснения причин катастрофы. В течение многих лет родственники погибших в крушении судна добивались в суде начала нового расследования, важной частью которого является съемка тех частей затонувшего парома, которые до сих пор не были задокументированы. Читать далее...
Эстония включила в санкционный список еще 98 белорусских чиновников
25 сентября,Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало дополненный список белорусских чиновников, для которых, на основании Закона о международных санкциях, вводится запрет на въезд. Первый список, в который входили 30 должностных лиц, был опубликован 31 августа. Читать далее...
Нарвское горсобрание чуть не повысило пособие первоклассникам в два раза
Родители детей, которые живут в Нарве и идут в первый класс, имеют право на городское пособие в размере 50 евро. Это меньше, чем в большинстве самоуправлений Ида-Вирумаа. На заседании городского собрания в четверг оппозиция предложила поднять это пособие до 100 евро. Мнения в правящей фракции Kodulinn Narva неожиданно разошлись. Читать далее...
В летней столице Эстонии побит рекорд тепла почти вековой давности
По данным метеослужбы, сегодня в 17 часов температура воздуха в Пярну поднялась до 22,5 градусов тепла, что является рекордом для этого дня. Читать далее...
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