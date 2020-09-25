Картина дня: школьный урок с риском для жизни, закрытие маршрута Tallink и важные изменения в работе больниц

Ученые Тартуского университета выявили причину протекания COVID-19 в тяжелой форме

При участии ученых Тартуского университета в научном журнале Science опубликованы результаты исследования, согласно которым у 10 процентов ранее здоровых людей, заболевших тяжелой формой COVID-19, обнаружены антитела, направленные не против вируса, а против самой иммунной системы. Читать далее...

ФОТО 〉 Школьники на железной дороге: учитель решил провести урок в опасном для жизни месте

Сегодня вечером в соцсетях стала распространятся фотография сидящих на железной дороге учеников 5 или 6 класса Тартуской школы Варику. По словам автора снимков, учитель посоветовал прохожему не реагировать слишком остро. Ситуацию осудили как чиновники, так и сама школа. Читать далее...

Tallink со следующей недели временно закрывает успевший набрать популярность маршрут

В связи с сегодняшними решениями правительства Латвийской Республики о введении ограничений на передвижение и 10-дневном карантине для пассажиров, прибывающих из Финляндии, компания Tallink Grupp сегодня приняла решение временно приостановить работу маршрута Хельсинки-Рига с 28 сентября 2020 года до конца октября. Читать далее...

Ученик заразился коронавирусом: два класса экстренно отправлены на удаленное обучение

Сегодня, 25 сентября, два положительных результата проб на коронавирус поступили из Тартумаа. Один зараженный — это ученик Тартуской гимназии Тамме, который заразился на школьном мероприятии, но пока неизвестно, когда именно. Два класса, то есть почти 70 учеников с сегодняшнего дня переведены на удаленное обучение. Читать далее...

В маленьком доме на краю города с утра до вечера шли обыски

В среду утром возле доме по адресу Нурме, 52 на окраине Тарту остановилось несколько машин Налогово-таможенного департамента и полиции. И не на час или два. Прохожие заметили, что автомобили парковались, уезжали и возвращались с утра до вечера. Читать далее...

Большая часть планового лечения в Ида-Таллиннской центральной больнице остановлена

По состоянию на утро пятницы в Ида-Таллиннской центральной больнице выявлен 21 зараженный коронавирусом. 17 из них являются работниками больницы, четверо – пациенты. Столь масштабная вспышка стала основанием для остановки планового лечения во многих отделениях больницы. Пока до конца недели. Читать далее...

Аас: ограничения на прямые перелеты из Таллинна могут снять уже на следующей неделе

Министр экономики и инфрастуктуры Таави Аас не исключил, что запрет на прямые перелеты из Таллинна в страны с высоким уровнем заражения коронавируса может быть снят уже на следующей неделе. Читать далее...

Больничная касса: на этот год деньги есть, что будет потом – не знаем

По данным Больничной кассы (БК), из-за страха перед коронавирусом люди стали меньше ходить по врачам, что поможет БК в этом году свести концы с концами. Но будущее кажется туманным. Читать далее...

ФОТО 〉 Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: двух человек увезли в больницу