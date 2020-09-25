Банки подозревают связанную с Alexela компанию в отмывании миллиардов евро

Крупный акционер компании Puma Energy, которой принадлежит оператор нефтетерминалов Alexela Logistics, совершал транзакции на десятки миллиардов долларов, которые кажутся банкам подозрительными, пишет Postimees.
Утечка документов FinCEN, агентства при Министерстве финансов США, которое занимается сбором информации об отмывании денег и других экономических преступлениях, выявила, что ряд банков выразил сомнения в законности ряда переводов, осуществленных компанией Trafigura. Компания подозревается в переводе сотен миллионов евро фирмам, зарегистрированных в офшорах, поэтому банки считают ее рискованным клиентом с точки зрения отмывания денег.
Финский портал новостей Yle указал, что, по данным Deutsche Bank, Trafigura и ее дочерние компании совершили подозрительные транзакции на сумму до 32 миллиардов долларов (27,5 миллиардов евро).
Компания Trafigura, зарегистрированная в Амстердаме, торгует сырьем - металлами и топливом - и является одним из трех крупнейших игроков в этой сфере в мире. Объем продаж компании в прошлом году составил 171,5 млрд долларов (147 млрд евро), а чистая прибыль - 868 млн долларов (746 млн евро).
Связи с Эстонией
Считается, что компания работает в целом ряде стран. Компания имеет 80 офисов в 41 стране; у нее также есть коммерческие интересы в других странах. В Финляндии эта новость также вызвала более легкий шторм, поскольку Trafigura является миноритарным акционером государственной горнодобывающей компании Terrafame.
У Trafigura есть ряд связей с Эстонией уже хотя бы потому, что через страну проходят товары компании. Кроме того, Trafigura также владеет здешней компанией Alexela Logistics.
На первый взгляд, Alexela Logistics, объединяющая терминалы для транспортировки и хранения нефтепродуктов в Палдиски, Силламяэ, Мурманске и Норвегии, кажется вполне нормальной компанией среди прочих фирм, в название которых входит слово «Alexela». Председателем правления является Хейти Хяэль, в правление также входит Аарто Эйпре. Председатель наблюдательного совета - Марти Хяэль. Однако другими членами наблюдательного совета являются иностранцы Джонатан Пеглер и Антонио Мавад.
95% Alexela Logistics принадлежит сингапурской компании Puma Energy, в правление которой входят как Пеглер, так и Мавад. Владельцем 48,5 процента акций Puma Energy является только что упомянутая Trafigura.
Хейти Хяэль сказал, что он не знала об этой проблеме - в любом случае у компании, которой он управлял, не возникало никаких проблем с банками из-за этих подозрений. «Нас никто ни о чем не спрашивал», - добавил он.
Помимо отношений собственности, Trafigura также является клиентом Alexela Logistics на терминалах в Палдиски и Силламяэ. "Хороший и уважаемый клиент", - сказал Хяэль.
Сам Хяэль уже заведомо довольно скептически отнесся к подозрениями. «Лично мне кажется, что все переводы, превышающие среднемесячную зарплату, сегодня считаются отмыванием денег, - сказал он. - Я не могу воспринимать это очень серьезно».
Конечно, просочившиеся в прессу документы - это просто подозрения, переданные банками властям, и не означают, что какая-либо из упомянутых в них компаний действительно виновата.
С другой стороны, бизнес по добыче полезных ископаемых по самой своей природе предполагает перспективу иметь дело с самыми разными людьми. Trafigura - одна из тех компаний, которые не брезгуют даже самыми подозрительными клиентами, которых другие стараются избегать.
Например, в число клиентов Trafigura входит российская государственная нефтяная компания «Роснефть», с которой многие сырьевые трейдеры не хотят иметь дело из-за санкций, введенных против восточных соседей. Однако Trafigura нашла лазейку в санкциях: поставки осуществляются в форме предоплаты, что дает «Роснефти» краткосрочные кредиты. По данным источников в Financial Times, 15 банков должны помогали Trafigura в этом.
Связана с несколькими скандалами
Финская служба новостей Yle приводит в качестве примера денежные переводы компании Landfall Universe Limited, которая имеет адреса в Танзании, Китае и на Британских Виргинских островах. С октября 2013 года по март 2015 года Trafigura перевела в Landfall около ста миллионов евро. Однако банк, который сообщил властям, не смог идентифицировать ни владельца Landfall, ни сферу деятельности компании.
По данным британского банка Standard Chartered, той же компании Landfall было переведено более 300 миллионов евро китайской компанией, владелец которой был приговорен к смертной казни в 2015 году за убийство, незаконный оборот оружия, незаконные азартные игры и другие преступления и вскоре после этого был казнен.
Для Trafigura подозрения в отмывании денег - далеко не первый скандал или подозрительный бизнес, в котором упоминается название компании. Компания, созданная в 1993 году, упоминалась в связи со скандалом, разразившимся из-за программы, позволявшей Ираку при Саддаме Хусейне в 1990-х годах обменивать нефть на продукты питания, лекарства и другие гуманитарные товары.
В 2006 году в Кот-д'Ивуаре разразился скандал, когда местный субподрядчик в Trafigura вызвал стихийное бедствие из-за неосторожного обращения с отходами. Судно Probo Koala, замешанное в скандале, тем временем прибыло в порт Палдиски и подарило местной прессе пищу для расследований.
Тогдашний генеральный директор Trafigura Клод Дофин провел пять месяцев в тюрьме Кот-д'Ивуара с четырьмя коллегами и был освобожден после того, как заплатил 198 миллионов долларов. В следующем году взрыв при обращении с аналогичными отходами произошел в норвежском Словоге, но тот случай не сопровождался уголовными обвинениями.
В феврале 2013 года дочерняя компания Trafigura вместе с торговым подразделением французской топливной группы Total была замешана в скандале с ценами на нефть на Мальте. А 2018 году стало известно о том, как через Эстонию в страны Африки доставлялось топливо, которое не соответствовало требованиям развитых стран, но которое можно было там законно продавать.
Trafigura также является одной из компаний, которую следователи связывают со скандалом о взяточничестве в бразильской нефтяной компании Petrobras, приведшим к заключению в тюрьму бывшего президента государства Луиса Инасио Лула да Силвы и ряда менее важных должностных лиц, а также к уголовным обвинениям против двух других бывших глав государства.
В марте этого года стало известно, что расследование против Trafigura было инициировано Управлением по надзору за товарной торговлей США, но неясно, связано ли оно со случаем взяточничества в Бразилии.