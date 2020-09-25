Банки подозревают связанную с Alexela компанию в отмывании миллиардов евро

Например, в число клиентов Trafigura входит российская государственная нефтяная компания «Роснефть», с которой многие сырьевые трейдеры не хотят иметь дело из-за санкций, введенных против восточных соседей. Однако Trafigura нашла лазейку в санкциях: поставки осуществляются в форме предоплаты, что дает «Роснефти» краткосрочные кредиты. По данным источников в Financial Times, 15 банков должны помогали Trafigura в этом.

Связана с несколькими скандалами

Финская служба новостей Yle приводит в качестве примера денежные переводы компании Landfall Universe Limited, которая имеет адреса в Танзании, Китае и на Британских Виргинских островах. С октября 2013 года по март 2015 года Trafigura перевела в Landfall около ста миллионов евро. Однако банк, который сообщил властям, не смог идентифицировать ни владельца Landfall, ни сферу деятельности компании.

По данным британского банка Standard Chartered, той же компании Landfall было переведено более 300 миллионов евро китайской компанией, владелец которой был приговорен к смертной казни в 2015 году за убийство, незаконный оборот оружия, незаконные азартные игры и другие преступления и вскоре после этого был казнен.

Для Trafigura подозрения в отмывании денег - далеко не первый скандал или подозрительный бизнес, в котором упоминается название компании. Компания, созданная в 1993 году, упоминалась в связи со скандалом, разразившимся из-за программы, позволявшей Ираку при Саддаме Хусейне в 1990-х годах обменивать нефть на продукты питания, лекарства и другие гуманитарные товары.

В 2006 году в Кот-д'Ивуаре разразился скандал, когда местный субподрядчик в Trafigura вызвал стихийное бедствие из-за неосторожного обращения с отходами. Судно Probo Koala, замешанное в скандале, тем временем прибыло в порт Палдиски и подарило местной прессе пищу для расследований.

Тогдашний генеральный директор Trafigura Клод Дофин провел пять месяцев в тюрьме Кот-д'Ивуара с четырьмя коллегами и был освобожден после того, как заплатил 198 миллионов долларов. В следующем году взрыв при обращении с аналогичными отходами произошел в норвежском Словоге, но тот случай не сопровождался уголовными обвинениями.

В феврале 2013 года дочерняя компания Trafigura вместе с торговым подразделением французской топливной группы Total была замешана в скандале с ценами на нефть на Мальте. А 2018 году стало известно о том, как через Эстонию в страны Африки доставлялось топливо, которое не соответствовало требованиям развитых стран, но которое можно было там законно продавать.

Trafigura также является одной из компаний, которую следователи связывают со скандалом о взяточничестве в бразильской нефтяной компании Petrobras, приведшим к заключению в тюрьму бывшего президента государства Луиса Инасио Лула да Силвы и ряда менее важных должностных лиц, а также к уголовным обвинениям против двух других бывших глав государства.