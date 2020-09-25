В Эстонии защитные маски почти в два раза дороже, чем в Финляндии

Самая дешевая маска, которую можно купить в аптеках Эстонии, стоит 36 центов, а респиратор уже обойдет в четыре евро. В сравнении с Финляндией маски в Эстонии в два раза дороже, хотя также в нашей стране местами цены на маски одного и того же типа могут различаться в три раза, пишет ERR.
Если в крупных аптеках Эстонии защищающая от пыли маска стоит 70 центов, например, в некоторых супермаркетах Хельсинки можно купить 50 масок за 17 евро и 99 центов, то есть одна маска стоит 36 центов.
По такой же цене маску ERR удалось найти лишь в одной таллиннской аптеке, при этом это была медицинская маска, которая является более эффективной, чем защищающая от пыли.