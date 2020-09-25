В Эстонии защитные маски почти в два раза дороже, чем в Финляндии

Самая дешевая маска, которую можно купить в аптеках Эстонии, стоит 36 центов, а респиратор уже обойдет в четыре евро. В сравнении с Финляндией маски в Эстонии в два раза дороже, хотя также в нашей стране местами цены на маски одного и того же типа могут различаться в три раза, пишет ERR.