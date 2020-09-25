Коронароботу доверили совершать контрольные звонки тем, кто мог заразиться COVID-19

Созданный на прошлой неделе Центром инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) голосовой робот совершил за коронадетективов более 800 звонков, позволив им сэкономить сотни часов работы.
По словам заведующей Пыхьяским региональным отделением Департамента здоровья Эстер Эпик, с пятницы робот также будет совершать контрольные звонки, чтобы проверить, не появились ли у получивших неделю назад предупреждение людей симптомы коронавируса. «Если человек чувствует себя плохо, его попросят немедленно связаться с семейным врачом», - пояснила Эпик и добавила, что если с оповещениями и проверками помогает робот, то с заболевшими людьми по-прежнему общаются люди из Департамент здоровья.
По словам директора TEHIK Катрин Рейнхольд, большинство выслушивает рекомендации робота до конца, как на эстонском, так и на русском и английском языках. Сейчас робот работает в Пыхьяском регионе Департамента здоровья. «TEHIK готов расширить услугу и на другие уезды, если потребуется», - сказала Рейнхольд и добавила, что при увеличении объема работы автоматизированное решение может пригодиться и в других сферах.
Голосовой робот был создан для помощи сотрудникам Департамента здоровья, поскольку на прошлой неделе резко возросло число людей, с которыми требовался первичный контакт — нужно было обзвонить более 500 человек, но общение с ними занимало не менее 15 минут. На помощь пришел разработанный TEHIK-робот.
Чтобы робот не напугал человека, прежде всего ему отправляют СМС с соответствующим содержанием. Через 10-15 минут раздается звонок и человеку сообщают, что он или его подопечный близко контактировал с COVID-19-позитивным человеком и ему дадут указания к дальнейшим действиям. Если человек не отвечает на звонок, робот совершает два-три повторных звонка, а если и эти попытки оказываются безуспешными, с человеком дальше общается Департамент полиции и погранохраны.