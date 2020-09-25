Коронароботу доверили совершать контрольные звонки тем, кто мог заразиться COVID-19

По словам заведующей Пыхьяским региональным отделением Департамента здоровья Эстер Эпик, с пятницы робот также будет совершать контрольные звонки, чтобы проверить, не появились ли у получивших неделю назад предупреждение людей симптомы коронавируса. «Если человек чувствует себя плохо, его попросят немедленно связаться с семейным врачом», - пояснила Эпик и добавила, что если с оповещениями и проверками помогает робот, то с заболевшими людьми по-прежнему общаются люди из Департамент здоровья.

По словам директора TEHIK Катрин Рейнхольд, большинство выслушивает рекомендации робота до конца, как на эстонском, так и на русском и английском языках. Сейчас робот работает в Пыхьяском регионе Департамента здоровья. «TEHIK готов расширить услугу и на другие уезды, если потребуется», - сказала Рейнхольд и добавила, что при увеличении объема работы автоматизированное решение может пригодиться и в других сферах.

Голосовой робот был создан для помощи сотрудникам Департамента здоровья, поскольку на прошлой неделе резко возросло число людей, с которыми требовался первичный контакт — нужно было обзвонить более 500 человек, но общение с ними занимало не менее 15 минут. На помощь пришел разработанный TEHIK-робот.