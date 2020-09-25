С самолета прямиком на Тоомпеа: почему Луис Фри избежал карантина в ходе визита в Эстонию?

В понедельник состоялось совместное заседание специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией и специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом, на которой обсуждалось соглашение, заключенное министром финансов Мартином Хельме с юридической фирмой Freeh, Sporkin & Sullivan. Незадолго до начала заседания Хельме объявил, что Луис Фри, бывший генеральный директор Федерального бюро расследований (ФБР), также прибыл на Тоомпеа. Члены комиссии были удивлены приездом бывшего главы ФБР, хотя, по словам Хельме, он еще в конце прошлой недели узнал, что Фри может приехать в Эстонию.

На веб-сайте Министерства иностранных дел говорится, что въезд в Эстонию из-за пределов Европейского Союза с туристическими целями запрещен, в том числе из США. Если даже кто-то приедет и воспользуется системой из двух тестов, они все равно должны провести неделю на карантине. Так как же Луи Фри смог попасть с самолета сразу на Тоомпеа?

Пункт третий распоряжения Правительства Республики № 169 гласит: "Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешается иностранцу, у которого нет симптомов заболевания и который является сотрудником иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, или членом их семьи, или иностранцем, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, или членом иностранной делегации, прибывающей в Эстонию по приглашению государственного или местного правительственного учреждения».

Кроме того, обязательство по соблюдению 14-дневной самоизоляции не распространяется на лиц, приезжающих в Эстонию на рабочую встречу по приглашению государства или местного самоуправления (постановление Правительства Республики № 282, пункт 4).

«Таким образом, исходя из действующей процедуры прибытия иностранных делегаций в Эстонию, достаточно только проинформировать Департамент полиции и погранохраны и Департамент здоровья. Министерство финансов проинформировало Департамент полиции и погранохраны и Департамент здоровья о прибытии Луиса Фри и его команды», - объяснили Postimees в Министерстве финансов.