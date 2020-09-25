Эстония добавила в санкционный список еще 98 белорусских чиновников

Как объяснил МИД, у данных лиц имелась центральная роль в фальсификации выборов в Белоруссии и использовании насилия против мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года.

«При помощи санкций мы выражаем свое отношение к происходящему в Белоруссии. Президентские выборы, прошедшие 9 августа, не были свободными и справедливыми, их результаты были сфальсифицированы. У прошедшей в эту среду так называемой инаугурации не было демократической легитимности, а Эстония не признает Александра Лукашенко президентом. Призываем официальные власти Белоруссии незамедлительно прекратить насилие против белорусского народа и требуем безусловного освобождения всех задержанных, в том числе политзаключенных. Белорусский народ заслуживает честных и прозрачных выборов, чтобы выбрать себе нового руководителя», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Важно, чтобы и лидеры Европейского союза достигли в вопросе санкций единого политического решения. Ждем на запланированной на будущей неделе встрече Верховного совета Европы конкретных договоренностей по Белоруссии», - подчеркнул министр.

Одновременно с Эстонией список запрещенных для въезда опубликовали также Латвия и Литва. Сейчас свои санкции разрабатывает и Европейский союз.