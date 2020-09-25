У президента и премьера Литвы был контакт с зараженным Covid-19

Результаты этих тестов ожидаются в пятницу.

«В воскресенье во время посещения мероприятия в Крижкальнисе президент с первой леди соблюдали все требования безопасности: носили маску, использовали прочие рекомендуемые средства безопасности. Сегодня у президента, первой леди и нескольких работников президентской администрации, которые в воскресенье находились в Крижкальнисе, будут взяты тесты на коронавирус», - сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Мэр Расейняйского района Андрюс Баутронис и директор районной администрации Эдмундас Йонила в пятницу сообщили, что у них выявлен Covid-19.

Представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Юстина Петравичене сказала BNS, что дата мероприятия в Крижкальнисе не попадает в период заражения, поэтому участникам мероприятия не нужно изолироваться.

«По нашим данным, судя по тому, когда лицам был подтвержден Covid-19, день проведения мероприятия не будет считаться периодом заражения, и лица, которые общались с ними, не будут считаться лицами, имевшими контакты большого риска», - сообщила в пятницу Петравичене.

На проходившем в воскресенье в Крижкальнисе открытии памятника, которое посетил и сообщивший о заражении мэр Расейняйского района, приняли участие Науседа, премьер Саулюс Сквернялис, депутаты, министры.

В связи с быстрым распространением коронавируса в Расейняйском районе в пятницу НЦОЗ предложил самоуправлению ограничить поездки жителей в другие районы, ввести обязательное ношение масок как на общественных пространствах, так и на частных, запретить проводить праздники в публичных местах.