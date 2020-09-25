Фото ⟩ Грузовик столкнулся с легковушкой, один человек доставлен в больницу

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель, который на Škoda выехал перед двигавшимся по главной дороге грузовиком, пишет Järva Teataja .

Сидевшая за рулем легкового автомобиля женщина объяснила на месте происшествия, что ей в глаза светило солнце и поэтому она не увидела приближающийся грузовик. Водителя Škoda доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Находившаяся в том же автомобиле девушка не пострадала.