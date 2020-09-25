Фото ⟩ Грузовик столкнулся с легковушкой, один человек доставлен в больницу

Сегодня, 25 сентября, в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ярвамаа в деревню Курисоо, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель, который на Škoda выехал перед двигавшимся по главной дороге грузовиком, пишет Järva Teataja.
Сидевшая за рулем легкового автомобиля женщина объяснила на месте происшествия, что ей в глаза светило солнце и поэтому она не увидела приближающийся грузовик. Водителя Škoda доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Находившаяся в том же автомобиле девушка не пострадала.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.