Представитель жертв "Эстонии": масс-медиа сделали то, что не сделало правительство

По словам присяжного адвоката Пирет Бланкин, представляющей родственников погибших в крушении парома Estonia, крайне важно, чтобы обломки корабля были зафиксированы, что является предпосылкой для выяснения причин катастрофы. В течение многих лет родственники погибших в крушении судна добивались в суде начала нового расследования, важной частью которого является съемка тех частей затонувшего парома, которые до сих пор не были задокументированы, пишет Postimees.
«Родственники давно добиваются нового расследования. Норвежский Discovery сделал, по крайней мере, многое из того, о чем жертвы катастрофы безуспешно просили правительство Эстонии в течение нескольких лет. Выходит, что медиакомпания выполнила ту работу, которую не сделало правительство», - говорит Пирет Бланкин, присяжный адвокат бюро Derling Primus. По ее мнению, благодаря документальному сериалу «Estonia - находка, которая меняет всё», премьера которого состоялась в Швеции в понедельник, появился луч надежды на прогресс в этой важной теме.
Таллиннский административный суд обязал правительство ответить на просьбу родственников жертв парома Estonia о возбуждении нового расследования до 23 января этого года. Правительство до сих пор не выполнило это обязательство, но в начале 2020 года поручило министру юстиции созвать представителей различных министерств для разъяснения необходимости и возможности нового расследования.
Затем министр юстиции сформировал руководящую группу для организации этой разъяснительной работы. Ничего из результатов работы этой рабочей группы до сведения пострадавших в Эстонии не дошло.
«На самом деле, насколько нам известно, эстонское правительство еще ничего не решило», - подтверждает Пирет Бланкин.
«Да, это правда, что были судебные решения, и вы правы, мы обязаны дать ответ на это, мы обязательно это сделаем», - говорит премьер-министр Юри Ратас.
«Для того, чтобы сделать это очень тщательно и вдумчиво, была сформирована небольшая рабочая группа, которая выполнила свою работу, и я верю, что этот вопрос парома Estonia также будет вынесен на стол правительства в ближайшее время», - обещает премьер-министр.
Бланкин надеется, что наконец, через 26 лет после кораблекрушения, удастся прекратить спекуляции и достоверно выяснить, почему погибла Estonia.
"Как официальные расследования, так и последующие независимые расследования выявили значительные несоответствия в официальном отчете о расследовании. Специалисты посчитали необходимым провести более тщательное расследование, включая съемку места крушения в целом. Сегодня родственники ждут ясности и ответов, чтобы однажды обрести спокойствие», - объясняет Бланкин.
В Швеции к уголовной ответственности привлечены двое членов съемочной группы документального фильма, участвовавшие в погружении к затонувшему парому. Их обвиняют в нарушении покоя останков судна. Пирет Бланкин считает очень несправедливым возбуждение уголовного дела против журналистов.
«Это крайне несправедливо, потому что мотивом их действий - который должен был стать мотивом фактического официального расследования - было найти доказательства, которые объяснили бы причины смерти "Эстонии". Их намерения были правильными и оправданными », - говорит Бланкин.
«Я считаю, что решение запечатлеть затонувшее судно было принято после тщательного рассмотрения юридических и этических границ, и никакая ответственность участников с этим не сопряжена».