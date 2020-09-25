Представитель жертв "Эстонии": масс-медиа сделали то, что не сделало правительство

«Родственники давно добиваются нового расследования. Норвежский Discovery сделал, по крайней мере, многое из того, о чем жертвы катастрофы безуспешно просили правительство Эстонии в течение нескольких лет. Выходит, что медиакомпания выполнила ту работу, которую не сделало правительство», - говорит Пирет Бланкин, присяжный адвокат бюро Derling Primus. По ее мнению, благодаря документальному сериалу «Estonia - находка, которая меняет всё», премьера которого состоялась в Швеции в понедельник, появился луч надежды на прогресс в этой важной теме.

Таллиннский административный суд обязал правительство ответить на просьбу родственников жертв парома Estonia о возбуждении нового расследования до 23 января этого года. Правительство до сих пор не выполнило это обязательство, но в начале 2020 года поручило министру юстиции созвать представителей различных министерств для разъяснения необходимости и возможности нового расследования.

Затем министр юстиции сформировал руководящую группу для организации этой разъяснительной работы. Ничего из результатов работы этой рабочей группы до сведения пострадавших в Эстонии не дошло.

«На самом деле, насколько нам известно, эстонское правительство еще ничего не решило», - подтверждает Пирет Бланкин.

«Да, это правда, что были судебные решения, и вы правы, мы обязаны дать ответ на это, мы обязательно это сделаем», - говорит премьер-министр Юри Ратас.

«Для того, чтобы сделать это очень тщательно и вдумчиво, была сформирована небольшая рабочая группа, которая выполнила свою работу, и я верю, что этот вопрос парома Estonia также будет вынесен на стол правительства в ближайшее время», - обещает премьер-министр.

Бланкин надеется, что наконец, через 26 лет после кораблекрушения, удастся прекратить спекуляции и достоверно выяснить, почему погибла Estonia.

"Как официальные расследования, так и последующие независимые расследования выявили значительные несоответствия в официальном отчете о расследовании. Специалисты посчитали необходимым провести более тщательное расследование, включая съемку места крушения в целом. Сегодня родственники ждут ясности и ответов, чтобы однажды обрести спокойствие», - объясняет Бланкин.

В Швеции к уголовной ответственности привлечены двое членов съемочной группы документального фильма, участвовавшие в погружении к затонувшему парому. Их обвиняют в нарушении покоя останков судна. Пирет Бланкин считает очень несправедливым возбуждение уголовного дела против журналистов.

«Это крайне несправедливо, потому что мотивом их действий - который должен был стать мотивом фактического официального расследования - было найти доказательства, которые объяснили бы причины смерти "Эстонии". Их намерения были правильными и оправданными », - говорит Бланкин.