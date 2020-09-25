Очередная проверка на стройках выявила нарушителей

«В ходе проверки полиция выявила работника с Украины, чьи трудовые отношения не были зарегистрированы в Департаменте полиции и погранохраны. Выяснилось, что работник находится в Эстонии на законных основаниях, однако у него отсутствует разрешение для работы в фирме», - пишет префектура. Полиция отстранила рабочего от выполнения нелегальной работы и ему были разъяснены моменты, касающиеся получения разрешения на трудовую деятельность.

Участвующие в проверке сотрудники Налогово-таможенного департамента выявили пять нарушений, связанных с незарегистрированной рабочей силой – оказалось, что работодатели не занесли данные о своих работниках в трудовой регистр (TÖR).

Инспекторы Трудовой инспекции нашли на стройплощадках семь нарушений, касающихся безопасности труда и сделали три предписания. Из-за двух нарушений работа была временно приостановлена. Третье предписание установило запрет на использование рабочего инструмента, который представлял для работников опасность. Юристы Трудовой инспекции выявили также двух работников, трудовой договор с которыми не был заключен и которые не были осведомлены об условиях трудовой деятельности.