Строительство терминала Rail Baltic в Пярну начнется уже в следующем году

Согласно сообщению Rail Baltic Estonia, из крупнейших проектов наибольший прогресс на данный момент достигнут в строительстве международного терминала в Пярну: предварительный проект был завершен в августе, а окончательный проект будет сдан в конце февраля 2021 года, пишет Postimees.
По словам председателя правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберга, международный туристический терминал Rail Baltica в Пярну - первый столь крупномасштабный объект, который будет построен в рамках проекта Rail Baltica.
«Мы хотим объявить тендер на строительство в апреле следующего года, поэтому строительные работы могут начаться в сентябре, то есть ровно через год», - добавил Грюнберг.
Будущее здание вокзала отвечает классическим потребностям терминала, таким как залы ожидания, кассы и общественное питание. В здании терминала запланирован зал ожидания на 90 мест, а также кафе, информационные пункты и помещения с другими необходимыми функциями.
Авторами предварительного проекта нового терминала являются архитекторы Индрек Аллманн, Яан Ягомяги и Танно Таммессон из архитектурного бюро PLUS.
Архитектор Индрек Аллманн так описывает идею под названием Water Strider: «Терминал Rail Baltica станет новыми символическими воротами Пярну... Доминирующее и визуально легко обнаруживаемое здание аэровокзала, словно парящее над железной дорогой, соединено с окрестностями посредством прекрасных галерейных мостов. Приподнятая форма подчеркивает динамику скоростных поездов и предлагает посетителям вид на реку, парк и окружающее городское пространство».
Всего на железной дороге Rail Baltica в Эстонии запланировано 14 остановок. Хотя обсуждения с местными властями о точном расположении местных остановок и других деталях все еще продолжаются, расположение международных остановок уже определено.
Помимо терминалов "Юлемисте" и "Пярну" для международных перевозок, для Rail Baltica в Эстонии запланировано 12 остановок местного значения. Местные остановки: Ассаку, Луйге, Саку, Куртна, Кохила, Рапла, Ярваканди, Кайсма, Тоотси, Кильксама, Сурью и Хяэдемеэсте.