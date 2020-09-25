Строительство терминала Rail Baltic в Пярну начнется уже в следующем году

По словам председателя правления Rail Baltic Estonia Тыну Грюнберга, международный туристический терминал Rail Baltica в Пярну - первый столь крупномасштабный объект, который будет построен в рамках проекта Rail Baltica.

«Мы хотим объявить тендер на строительство в апреле следующего года, поэтому строительные работы могут начаться в сентябре, то есть ровно через год», - добавил Грюнберг.

Будущее здание вокзала отвечает классическим потребностям терминала, таким как залы ожидания, кассы и общественное питание. В здании терминала запланирован зал ожидания на 90 мест, а также кафе, информационные пункты и помещения с другими необходимыми функциями.

Авторами предварительного проекта нового терминала являются архитекторы Индрек Аллманн, Яан Ягомяги и Танно Таммессон из архитектурного бюро PLUS.

Архитектор Индрек Аллманн так описывает идею под названием Water Strider: «Терминал Rail Baltica станет новыми символическими воротами Пярну... Доминирующее и визуально легко обнаруживаемое здание аэровокзала, словно парящее над железной дорогой, соединено с окрестностями посредством прекрасных галерейных мостов. Приподнятая форма подчеркивает динамику скоростных поездов и предлагает посетителям вид на реку, парк и окружающее городское пространство».

Всего на железной дороге Rail Baltica в Эстонии запланировано 14 остановок. Хотя обсуждения с местными властями о точном расположении местных остановок и других деталях все еще продолжаются, расположение международных остановок уже определено.