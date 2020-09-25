Пт, 25.09.2020
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Алексей Навальный
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  • Если ждете посылку, не попадитесь! Жители Эстонии стали получать подозрительные письма

Если ждете посылку, не попадитесь! Жители Эстонии стали получать подозрительные письма

Посылочный автомат DPD. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Поскольку из-за вируса онлайн-шоппинг и веб-трафик значительно выросли, стало более распространенным и фишинговое мошенничество. Курьерское предприятие DPD Eesti также отмечает, что недавно были обнаружены мошеннические письма, использующие имя DPD, посредством которых пытались украсть личные данные или деньги людей.

Поддельные письма с использованием имени DPD использовались для выманивания у частных лиц данных и денег, а у предприятий от имени DPD пытались потребовать оплаты счетов. Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что в некоторых случаях в мошеннических письмах также использовался старый логотип DPD, причем, хотя отправленные компаниям письма в основном были составлены на английском языке, частные лица получали письма и на эстонском.

«Мы просим всех быть осторожными и – самое главное – внимательно смотреть на адрес, с которого пришло письмо. Разумеется, не следует отвечать на такие письма или отправлять какие-либо данные в ответ на письма, которые пришли не с официального домена, заканчивающегося на dpd.ee», - отметил Кивимурд.

Мошеннические письма часто приходят с адресов gmail.com, а иногда каким-то образом в адресе используется имя DPD. Однако официальные письма от DPD приходят только с адресов, заканчивающихся на dpd.ee. Кроме того, DPD обычно не запрашивает в письмах личные данные людей и не требует выполнять денежные переводы.

Мошеннические письма, приходили, например, с адресов dpdgroup@gmail.com, dpd@gmail.com, servicedpdexpress44@gmail.com .

«Получив подозрительное письмо, обратитесь в службу поддержки DPD или к администратору DPD, обслуживающему вашу компанию. В сотрудничестве с сотрудниками региональной службы информационной безопасности DPD мы сможем принять меры по предотвращению распространения мошеннических писем и схем», - добавил Кивимурд.

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