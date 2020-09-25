Если ждете посылку, не попадитесь! Жители Эстонии стали получать подозрительные письма

Поддельные письма с использованием имени DPD использовались для выманивания у частных лиц данных и денег, а у предприятий от имени DPD пытались потребовать оплаты счетов. Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что в некоторых случаях в мошеннических письмах также использовался старый логотип DPD, причем, хотя отправленные компаниям письма в основном были составлены на английском языке, частные лица получали письма и на эстонском.

«Мы просим всех быть осторожными и – самое главное – внимательно смотреть на адрес, с которого пришло письмо. Разумеется, не следует отвечать на такие письма или отправлять какие-либо данные в ответ на письма, которые пришли не с официального домена, заканчивающегося на dpd.ee», - отметил Кивимурд.

Мошеннические письма часто приходят с адресов gmail.com, а иногда каким-то образом в адресе используется имя DPD. Однако официальные письма от DPD приходят только с адресов, заканчивающихся на dpd.ee. Кроме того, DPD обычно не запрашивает в письмах личные данные людей и не требует выполнять денежные переводы.

Мошеннические письма, приходили, например, с адресов dpdgroup@gmail.com, dpd@gmail.com, servicedpdexpress44@gmail.com .