Навальный поблагодарил российских пилотов и врачей за спасение

Навальный также написал, что кто-то хотел его убить, "но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей", которая сорвала этот план, передает DW.

"Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни", - пояснил российский оппозиционер.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске, оппозиционера госпитализировали, а 22 августа доставили для лечения в Берлин. 19 суток политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению на Навального и, со своей стороны, обвиняет Германию в отказе от сотрудничества с российскими следователями.