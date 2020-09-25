Банк SEB переходит на новую платежную систему: возможны кратковременные перебои в работе

SEB объявил, что обновление находится в завершающей стадии и что с конца сентября до середины октября будет происходить постепенный переход на собственное решение.

В связи с переходом использование банковских карт SEB при платежах карточкой в терминалах, при совершении операций в банкоматах, а также для платежей в интернете может быть нарушено 28 сентября с 15.55 до 16.05 и 29 сентября с 4.50 до 4.55.

Кроме того, с 12.00 до 16.00 28 сентября в банкоматах SEB могут быть перебои при использовании банковских карт, выпущенных другими банками.

Связанная с переходом деятельность продолжится 10 октября, и в этот день аналогичные перебои могут произойти в период с 4.50 до 4.55.

По предварительным оценкам, это пятиминутные перебои, но следует учитывать, что изменение может занять до 15 минут.