Ратас: работа над бюджетом продолжается, согласия в правительстве нет

Премьер-министр Юри Ратас заявил в пятницу днем новостям ERR, что правительство пока не достигло соглашения по госбюджету на 2021 год.
«В настоящее время работа продолжается. На сегодня ни о чем нельзя сказать, что это будет так, потому что в бюджете нет общего согласия, а некоторые разделы у нас еще открыты. Мы обязательно будем работать над тем, чтобы он был как можно более стимулирующим для экономики», - добавил премьер.
По словам Ратаса, он надеется, что ко вторнику бюджетный документ все же будет готов.