Пт, 25.09.2020
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Фридрих Мерц
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  • Ратас: работа над бюджетом продолжается, согласия в правительстве нет

Ратас: работа над бюджетом продолжается, согласия в правительстве нет

Юри Ратас.

ФОТО: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас заявил  в пятницу днем новостям ERR, что правительство пока не достигло соглашения по госбюджету на 2021 год.

«В настоящее время работа продолжается. На сегодня ни о чем нельзя сказать, что это будет так, потому что в бюджете нет общего согласия, а некоторые разделы у нас еще открыты. Мы обязательно будем работать над тем, чтобы он был как можно более стимулирующим для экономики», - добавил премьер.

По словам Ратаса, он надеется, что ко вторнику бюджетный документ все же будет готов.

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