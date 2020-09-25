Ратас: работа над бюджетом продолжается, согласия в правительстве нет

«В настоящее время работа продолжается. На сегодня ни о чем нельзя сказать, что это будет так, потому что в бюджете нет общего согласия, а некоторые разделы у нас еще открыты. Мы обязательно будем работать над тем, чтобы он был как можно более стимулирующим для экономики», - добавил премьер.