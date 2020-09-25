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Герман Голуб
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Министр Аас: гостиницам сейчас следует сосредоточиться на местных жителях

Taavi Aas otsesaates Otse Postimehest. Saatejuht Jelena Poverina. Tallinn. 18.08.2020.

ФОТО: Remo Tõnismäe

По оценке министра экономики Эстонии Таави Ааса, волна банкротств в туристическом секторе неизбежна, а отелям нужно сосредоточиться на местных жителях, пишет Rus.ERR.

Как сказал министр, единственное решение, которое очень хорошо работало летом, это "балтийский пузырь": жители стран Балтии могли взаимно путешествовать, и это помогало турбизнесу, но теперь, когда уровень заражения так высок, нужно сосредоточиться на местных жителях.

Аас отметил, что Союз отелей и ресторанов Эстонии уже обратился к государству, напомнив о риске банкротств, и в правительстве уже обсуждают пакет помощи. 

Используемая в Литве система ваучеров, по словам Ааса, является всего одним из предложений, лежащих на столе у правительства. "Нужно учитывать и то, что в Союзе туристических фирм сами сказали, что возможно, это не лучшая мера, так как она может помочь только определенной части сектора, но мы рассматриваем и такой вариант", - добавил министр экономики.

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