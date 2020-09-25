Гол как сокол: суд прекратил банкротное производство в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

По словам банкротного управляющего по делу Мутли, Терье Эйпре, у должника Мутли не было банкротных активов, и, поскольку Мутли был безработным на протяжении всего процесса банкротства, банкротный управляющий не мог производить платежи кредиторам и оплачивать расходы по банкротству, поэтому суд прекратил разбирательство.