Гол как сокол: суд прекратил банкротное производство в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

Харьюский уездный суд прекратил производство по делу о банкротстве бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли из-за отсутствия у него имущества для удовлетворения требований на общую сумму около 150 000 евро, пишет Äripäev.
По словам банкротного управляющего по делу Мутли, Терье Эйпре, у должника Мутли не было банкротных активов, и, поскольку Мутли был безработным на протяжении всего процесса банкротства, банкротный управляющий не мог производить платежи кредиторам и оплачивать расходы по банкротству, поэтому суд прекратил разбирательство.
Ранее Эйпре сообщала, что Мутли также не платит алименты.
Яанус Мутли был вице-мэром Таллинна с 2005 по 2009 год.
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