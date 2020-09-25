Пт, 25.09.2020
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Герман Голуб
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  • Гол как сокол: суд прекратил банкротное производство в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

Гол как сокол: суд прекратил банкротное производство в отношении бывшего вице-мэра Таллинна

Jaanus Mutli

ФОТО: Peeter Langovits

Харьюский уездный суд прекратил производство по делу о банкротстве бывшего вице-мэра Таллинна Яануса Мутли из-за отсутствия у него имущества для удовлетворения требований на общую сумму около 150 000 евро, пишет Äripäev.

По словам банкротного управляющего по делу Мутли, Терье Эйпре, у должника Мутли не было банкротных активов, и, поскольку Мутли был безработным на протяжении всего процесса банкротства, банкротный управляющий не мог производить платежи кредиторам и оплачивать расходы по банкротству, поэтому суд прекратил разбирательство.

Ранее Эйпре сообщала, что Мутли также не платит алименты.

Яанус Мутли был вице-мэром Таллинна с 2005 по 2009 год.

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