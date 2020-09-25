Tallink со следующей недели временно закрывает успевший набрать популярность маршрут

Деятельность на этом маршруте будет приостановлена до тех пор, пока ситуация не изменится, а решения о поездках в ноябре и декабре будут приняты в ближайшие недели.

Правительство Латвии сегодня решило ввести ограничения на поездки для пассажиров, прибывающих из Финляндии, и добавило Финляндию в так называемый список «желтых» стран, так как в последние недели уровень инфицирования в Финляндии значительно вырос.

Популярный маршрут Хельсинки-Рига был открыт в конце июня этого года, и судно компании Silja Serenade изначально курсировало по маршруту ежедневно. С середины сентября в связи с уменьшением количества пассажиров на маршрут было выведено более экономичное судно Baltic Queen, а количество рейсов было сокращено до двух рейсов туда и обратно в неделю.

В летний пиковый период по маршруту Хельсинки-Рига ежедневно путешествовали 1500–2000 пассажиров, но с середины августа, когда национальные правительства снова посоветовали гражданам воздерживаться от поездок, количество пассажиров начало резко падать.

"Число пассажиров на маршруте Хельсинки-Рига сокращается с середины августа, но до сих пор оно было достаточно велико, чтобы мы могли продолжать оперировать маршрутом без каких-либо потерь. Однако в условиях объявленных сегодня ограничений мы не можем продолжать эксплуатацию маршрута в таком виде, потому что уже по весеннему опыту знаем, что как только будут введены ограничения на поездки, количество пассажиров резко и сразу упадет. Поэтому мы находимся в ситуации, когда у нас нет другого выбора, кроме как временно приостановить работу этого популярного маршрута », - прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.