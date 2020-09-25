Страны Балтии договорились о методике бойкота белорусской электроэнергии

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, по которому электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Белоруссии.

Литва, Латвия и Эстония ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

25 сентября Литва проинформировала Международное агентство по атомной энергии о том, что со следующего года не будет поставлять Белоруссии резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЭЛЛ, это связано с завершением строительства БелАЭС.