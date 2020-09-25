Пт, 25.09.2020
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Алексей Навальный

ООН призвала Белоруссию освободить Марию Колесникову

Мария Колесникова.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову. Они также просят Минск расследовать ее задержание, пишет РБК.

Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В заявлении говорится, что Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, а также осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее насильственному похищению.

Эксперты отмечают, что Колесникову похитили 7 сентября мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации. После этого она исчезла на три дня, в течение которых не было официальной информации о ее местонахождении.

Ранее сообщалось, что Минский городской суд подтвердил законность продления ареста Колесниковой до ноября.

По версии властей, ее задержали при незаконном пересечении границы с Украиной. Однако арестована она по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти.

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