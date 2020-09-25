ООН призвала Белоруссию освободить Марию Колесникову

В заявлении говорится, что Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, а также осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее насильственному похищению.

Эксперты отмечают, что Колесникову похитили 7 сентября мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации. После этого она исчезла на три дня, в течение которых не было официальной информации о ее местонахождении.