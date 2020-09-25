Авиакомпания уворачивается от компенсаций эстонским клиентам, выдвигая абсурдные требования

В общей сложности 62 клиента Turkish Airlines, представляемые фирмой Lennuabi OÜ, требуют компенсировать им около 30 000 евро за опоздавшие или задержанные рейсы в период с января по сентябрь 2019 года, а размер требуемой компенсации составляет 400-600 евро на пассажира.

Исполнительный директор Lennuabi Карл Густав Аннус сказал, что после отказа в выплате компенсации в конце декабря 2019 года было принято решение обратиться в суд, а в досудебном производстве Turkish Airlines прибегла к тактике затягивания и усложнения делопроизводства.

Представляющий Lennuabi в суде адвокат уточнил, что авиакомпания в данном случае стала требовать от своих клиентов представить суду доказательства обстоятельств, которые лучше всего известны ей самой.