Американские СМИ: уроженец Эстонии требует миллион долларов с McDonald's за сломанный зуб

Одно из крупнейших американских СМИ, Fox News, сообщило на своем сайте о том, что житель штата Флорида намерен подать в суд на сеть ресторанов быстрого питания McDonald's из-за сломанного зуба.
Интересно в данной ситуации то, что, по данным Fox News, истец является уроженцем Эстонии.
Анатолий Стольфат требует с McDonald's компенсацию ущерба в размере свыше 1 млн долларов США, пишет Fox со ссылкой на Sun-Sentinel. По его собственным словам, он сломал зуб о куриную кость длиной около дюйма, оказавшуюся внутри куриного наггета.
Стольфат говорит, что он чувствовал боль во рту и мучился от головной боли в течение трех дней после случившегося. Посетив дантиста, он выяснил, что его зуб треснул в двух местах, и для его замены потребуется операция.
Сообщается, что Стольфат не нанимал адвоката а составил иск сам. По данным издания, он занимался юридической деятельностью у себя на родине в Эстонии, хотя не является лицензированным адвокатом.
Также по данным Fox, пострадавший сказал, что в случае победы планирует пожертвовать 1 миллион долларов на благотворительность.