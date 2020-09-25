Пт, 25.09.2020
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Фридрих Мерц
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Американские СМИ: уроженец Эстонии требует миллион долларов с McDonald's за сломанный зуб

A McDonalds sign is seen outside a restaurant in Dartford, southern Britain, September 4, 2017. REUTERS/Hannah McKay

ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Одно из крупнейших американских СМИ, Fox News, сообщило на своем сайте о том, что житель штата Флорида намерен подать в суд на сеть ресторанов быстрого питания McDonald's из-за сломанного зуба.

Интересно в данной ситуации то, что, по данным Fox News, истец является уроженцем Эстонии.

Анатолий Стольфат требует с McDonald's компенсацию ущерба в размере свыше 1 млн долларов США, пишет Fox со ссылкой на Sun-Sentinel. По его собственным словам, он сломал зуб о куриную кость длиной около дюйма, оказавшуюся внутри куриного наггета.

Стольфат говорит, что он чувствовал боль во рту и мучился от головной боли в течение трех дней после случившегося. Посетив дантиста, он выяснил, что его зуб треснул в двух местах, и для его замены потребуется операция.

Сообщается, что Стольфат не нанимал адвоката а составил иск сам. По данным издания, он занимался юридической деятельностью у себя на родине в Эстонии, хотя не является лицензированным адвокатом.

Также по данным Fox, пострадавший сказал, что в случае победы планирует пожертвовать 1 миллион долларов на благотворительность.

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