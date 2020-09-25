ВОЗ: число смертей от COVID-19 может достигнуть 2 млн еще до появления вакцины

О том, что эти цифры могут оказаться не просто реальными, но и очень вероятными, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это сложно представить, но это не невозможно. Мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие девять месяцев", - сказал Райан.

По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.

В тоже время директор программы ВОЗ отметил, что смертность среди госпитализированных больных снижается, поэтому у мира есть возможности извлечь уроки из предыдущих девяти месяцев, чтобы не допустить гибели людей.