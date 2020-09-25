C понедельника без карантинных требований в Эстонию можно будет въехать лишь из четырех стран

Со следующей недели без двухнедельной самоизоляции в Эстонию можно будет приезжать только из Финляндии, Латвии, Ватикана и с Кипра - из разрешительного списка были исключены Литва и Лихтенштейн, сообщает Rus.ERR.
Провести две недели на карантине придется прибывающим в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Информация об ограничениях для туристов из внесенных в данный список стран публикуется на сайте Министерства иностранных дел.
Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию, в том числе с целью туризма, разрешен для жителей Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая, Новой Зеландии, Грузии, Канады и Туниса; ограничения на передвижение применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.