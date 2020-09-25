Измайлова: в городе могло бы действовать ограничение скорости в 30 км/ч

В первой половине сентября ребенок Зюлейхи Измайловой попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Сыле возле гимназии Пельгулинна. Его вместе с товарищем сбил автомобиль, когда они в сумерках вышли на пешеходный переход .

По словам Измайловой, она обратилась в полицию. «Полицейские действовали очень быстро», - сказала она. Если ребенок Измайловой отделался испугом, его товарищ получил травму, когда упал на асфальт.

«Результатом стали травмы рук и ног, отек и синяк», - отметила Измайлова. По ее словам, очень жаль, что прохожие не вмешались, когда виновный покинул место ДТП.

"Может, они тоже были в шоке?" - предложила Измайлова, добавив, что хотя бы один из прохожих мог видеть регистрационный номер.

Поможет жесткое ограничение скорости?

За последнее время на улице Сыле произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Можно вспомнить «гонку на ускорение» на перекрестке с бульваром Кольде, закончившуюся аварией. Измайлова считает, что нужны жесткие меры по защите пешеходов.

«К сожалению, культура дорожного движения в Таллинне в целом очень ориентирована на автомобили. Широкие магистрали словно зовут водителей гонять», - пояснила она. - Мы принадлежим к Европейскому Союзу, но наша культура дорожного движения - еще не европейская».

«Было бы намного безопаснее для пешеходов и участников дорожного движения, если бы в городе было ограничение скорости 30 км/ч», - предположила Измайлова.

На первый взгляд это может показаться радикальным, но в Эстонии есть и первые примеры подобной тенденции. В старом центре Курессааре машины проезжают между пешеходами с той же скоростью, что и более слабая сторона.