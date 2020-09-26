Важно знать: кто заплатит долги предыдущего хозяина квартиры?

Бывает и так: новый собственник квартиры после сделки получает неожиданный сюрприз - продавец оставил вам не только ключи от квартиры, но и задолженность по коммунальным платежам. Маклер Arco Vara Маргит Сультс советует, что делать, чтобы не пришлось гасить чужие долги.
Когда новый хозяин квартиры получает очередной счет за коммунальные услуги, слово «долг» становится для него неожиданностью. Кто должен оплачивать долги предыдущего собственника?
Старые долги не списываются в связи со сменой собственника, а переходят к новому вместе с приобретенной квартирной собственностью, поэтому новому хозяину придется отвечать за разгильдяйство прежнего и, хочет он этого или не хочет, оплачивать долг в полном объеме.
Маргит Сультс советует, как избежать подобных неприятных ситуаций
- Выбрав подходящую квартиру, попросите продавца или маклера показать счета за коммунальные услуги.
- Если в счетах есть слово «долг», выясните, когда он должен быть погашен.
- Если продавец не может показать счета, свяжитесь с квартирным товариществом, сообщите, что вы планируете купить квартиру, и убедитесь перед сделкой, что все счета оплачены своевременно.
- Если в счете значится задолженность, уточните у продавца, когда он планирует ее погасить. Если счет не оплачен ко времени продажи, принесите счет за коммунальные услуги на сделку и попросите нотариуса или представителя банка удержать сумму долга на депозите или перечислить сразу квартирному товариществу.
- Если квартира передается покупателю через месяц или более, необходимо согласовать, кто оплатит счет за последний месяц. Начиная с момента передачи квартиры счета оплачивает покупатель.
- Если продавец не оплатил счет и квартира уже передана, новому хозяину придется оплачивать долг самому. Сделка купли-продажи не погашает задолженность предыдущего собственника, а переходит вместе с квартирой новому.
- Новому владельцу не стоит пренебрегать оплатой счета, если он получил квартиру с долгами. Пени по умолчанию начисляются на непогашенную задолженность, и в дальнейшем сумма долга будет только увеличиваться.
- Если новый собственник погасит долг, он может начать взыскивать его с продавца квартиры. Есть много способов – от убеждения продавца до обращения в суд. Взыскание долгов через суд является длительным и дорогостоящим процессом.
При покупке недвижимости через бюро недвижимости риски ниже. Маклер проверяет счета до совершения сделки и, при необходимости, предъявляет счет нотариусу для его оплаты во время нотариальной сделки.