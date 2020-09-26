Галерея: ⟩ Тяжелое ДТП в Рапламаа унесло жизнь 45-летнего водителя

По первоначальным данным, машина отклонилась с дороги в левую канаву, ее отбросило сначала на насыпь перекрестной дороги, а затем на саму дорогу, где автомобиль остался стоять на правом боку.

По словам полицейского Серле Линдре из Раплаского участка, 45-летний мужчина, сидевший за рулем, во время аварии выпал из машины и умер от полученных травм. «Обстоятельства и причина ДТП будут выяснены во время расследования, но уже сейчас можно сказать, что погибший водитель не был пристегнут», - сказала Линдре.

По ее словам, хотя пристегнутый ремень безопасности не уберег бы от ДТП, но помог бы избежать самого трагического сценария.