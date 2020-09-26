Сб, 26.09.2020
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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  • Купив этот дом, вы поддержите Эстонский Союз родителей, чьи дети больны раком

Благородно ⟩ Купив этот дом, вы поддержите Эстонский Союз родителей, чьи дети больны раком

Majakompleks Tartus.

ФОТО: KV.EE

На портале недвижимости размещено объявление о продаже дома, покупка которого окажет поддержку Эстонскому Союзу родителей, чьи дети больны раком, передает Kodustiil.

В Тартумаа, в деревне Ворбусе, выставлен на продажу эксклюзивный жилой комплекс, который включает в себя главный дом, стоящий рядом гостевой охотничий домик, винный погреб и собственный пруд, богатый рыбой.

Усадьба в Тартумаа.

ФОТО: KV.EE

Главный дом поместья площадью 342 квадратных метра построен в 2012 году. При строительстве и отделке дома использовались только самые качественные материалы и детали интерьера. Установлена система умного дома.

Усадьба в Тартумаа.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже главного дома находятся холл, кухня-гостиная открытой планировки, банный комплекс и гараж. На втором этаже три спальни, гардеробная и туалет.

Усадьба в Тартумаа.

ФОТО: KV.EE

В построенном из массивных бревен охотничьем домике имеется кухня, баня, две спальни и комната для охотничьих трофеев, созданная нынешними собственниками.

Усадьба в Тартумаа.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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