Последняя прогулка с гидом по Кассисаба пройдет на трех языках

«В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с микрорайонами Веэренни и Сибулакюла мы уже познакомили во время наших прогулок с гидом по воскресеньям. Эти прогулки прошли на эстонском и русском языках. Однако, поскольку в нашем районе проживает множество англоязычных жителей, то последняя прогулка пройдет и на английском языке», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Бесплатные прогулки продлятся примерно час. В 15.00 начнется прогулка на эстонском языке, в 15.30 на русском и в 16.00 на английском. Прогулки пройдут под руководством опытных гидов Марко Занева, Яаники Неэмоя и краеведа и журналиста Йосефа Каца, которые познакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями. Сбор на прогулки пройдет в парке Фальги за 10 минут до ее начала.