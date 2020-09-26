Ааво Кярмас: сделаем Эстонию крупным производителем возобновляемой электроэнергии

На прошлой неделе Европейская комиссия почти удвоила свои климатические амбиции, что также требует от Эстонии более крупных и решительных шагов в производстве возобновляемой электроэнергии. Эстония могла бы снова стать крупным производителем электроэнергии, пишет на Postimees председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.
Эстония достигла необходимой доли возобновляемой энергии, особенно в производстве тепла, однако будущий успех заключается в увеличении использования возобновляемой электроэнергии в промышленности, транспорте и строительстве зданий. Для этого нам нужно делать большие шаги, чем раньше, уверен Кярмас.
Во-первых, пишет он, есть признаки того, что если в ближайшем будущем в Эстонии будет установлен даже один дополнительный радар, у нас не будет достаточно мест для строительства современных ветряных электростанций, необходимых для достижения климатических целей к 2030 году. Это означает, что помимо радара, который будет установлен в южной части Ляэне-Вирумаа в 2024 году, нам уже необходимо решение о строительстве второго дополнительного радара в Западной Эстонии, где действие радара будет равномерно распространяться на сушу и море.
Во-вторых, по мнению Кярмаса, следует расширить существующий план по организации аукционов возобновляемой электроэнергии: в настоящее время запланированы только два крупномасштабных аукциона по возобновляемым источникам энергии, последний из которых состоится в 2023 году, что слишком мало для снижения предстоящих рисков.
"Мы должны отказаться от вводящего в заблуждение толкования, что более низкая ставка - это то же самое, что и субсидия. Во-первых, меньшее предложение по-прежнему происходит с так называемых рынков: объявляя о снижении предложения, государство объявляет самую высокую цену на электроэнергию, которую оно готово гарантировать производителю. В свою очередь производители указывают минимальную отпускную цену, которую они готовы сделать, чтобы принять инвестиционное решение. Если национальный ценовой предел слишком низок и ни один производитель не делает предложения, это также сигнал для государства".
Намерение организовать аукцион с предложениями по более низкой цене предложение означает не обязательство государства по закупке, а обмен информацией с потенциальными производителями. Организация поставок возобновляемой энергии - это возможность для государства продемонстрировать свою волю к достижению целей возобновляемой энергии. Понятно, что приглашения приведут к большему количеству заявок, чем если бы приглашения не были отправлены, объясняет глава Enefit Green.
В то же время проведение такого аукциона в Эстонии является мерой разделения рисков - государство гарантирует не поддержку, выплаченную производителю, а минимальную цену продажи производителя. Сегодня ни для кого не секрет, что цена на электроэнергию, продаваемую в эстонской ценовой зоне Nord Pool, сейчас и в обозримом будущем слишком низка для строительства нового ветропарка в Эстонии.
При этом эстонское государство достаточно надежно, чтобы гарантировать производителю минимально необходимую рыночную цену. Производителям в первую очередь нужна не поддержка, а снижение рисков. Кярмас обеспокоен тем, что нынешняя официальная позиция Эстонии, согласно которой, возобновляемая энергия может развиваться на рыночной основе и без аукционов, связывает между собой две несвязанные темы. "Я считаю это заявление вводящим в заблуждение, а план, основанный на вводящем в заблуждение утверждении, слишком рискованным. Нам не нужен аукцион как мера распределения субсидий, а как мера распределения рисков. Мое предложение - проводить аукционы по диверсификации рисков и после 2023 года", - пишет Ааво Кярмас.
В-третьих, по его оценке, в Эстонии следует поощрять заключение контрактов на электроэнергию, обеспечивающих безопасность инвестиций как частных лиц, так и государственного сектора. Потребитель вправе расторгать срочные договоры купли-продажи электроэнергии с физическими лицами с уведомлением за один месяц. Это означает, что соглашения с частными лицами в настоящее время не могут рассматриваться девелоперами как инвестиционная гарантия. Однако противоположная практика уже существует в соседних странах. В то же время само государство могло бы подать пример компаниям и потребителям и заключить долгосрочный договор на покупку зеленой энергии, тем самым способствуя достижению целей Эстонии в области климата.
Плюсами Кярмас называет то, что в Эстонии хорошие условия для работы ветрогенераторов, достаточно свободного пространства на суше и возможности для развития возобновляемых источников энергии на море. Проектов по развитию ветроэнергетики в Эстонии немало - один только морской ветропарк в Рижском заливе, разрабатываемый Eesti Energia будет покрывать половину годового потребления электроэнергии в Эстонии.
Таким образом, у Эстонии есть необходимые возможности для производства большего количества возобновляемой электроэнергии, чем планировалось до сих пор, подытоживает Кярмас.
"Раз Европейский Союз повышает амбиции своих климатических целей, мы должны быстро скорректировать наш план действий, чтобы ускорить рост производства возобновляемой электроэнергии также в Эстонии. Важно, чтобы на рынке была инвестиционная безопасность. Давайте снова превратим Эстонию в крупного производителя электроэнергии, возобновляемой электроэнергии!"