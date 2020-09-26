Ааво Кярмас: сделаем Эстонию крупным производителем возобновляемой электроэнергии

Эстония достигла необходимой доли возобновляемой энергии, особенно в производстве тепла, однако будущий успех заключается в увеличении использования возобновляемой электроэнергии в промышленности, транспорте и строительстве зданий. Для этого нам нужно делать большие шаги, чем раньше, уверен Кярмас.

Во-первых, пишет он, есть признаки того, что если в ближайшем будущем в Эстонии будет установлен даже один дополнительный радар, у нас не будет достаточно мест для строительства современных ветряных электростанций, необходимых для достижения климатических целей к 2030 году. Это означает, что помимо радара, который будет установлен в южной части Ляэне-Вирумаа в 2024 году, нам уже необходимо решение о строительстве второго дополнительного радара в Западной Эстонии, где действие радара будет равномерно распространяться на сушу и море.

Во-вторых, по мнению Кярмаса, следует расширить существующий план по организации аукционов возобновляемой электроэнергии: в настоящее время запланированы только два крупномасштабных аукциона по возобновляемым источникам энергии, последний из которых состоится в 2023 году, что слишком мало для снижения предстоящих рисков.

"Мы должны отказаться от вводящего в заблуждение толкования, что более низкая ставка - это то же самое, что и субсидия. Во-первых, меньшее предложение по-прежнему происходит с так называемых рынков: объявляя о снижении предложения, государство объявляет самую высокую цену на электроэнергию, которую оно готово гарантировать производителю. В свою очередь производители указывают минимальную отпускную цену, которую они готовы сделать, чтобы принять инвестиционное решение. Если национальный ценовой предел слишком низок и ни один производитель не делает предложения, это также сигнал для государства".

Намерение организовать аукцион с предложениями по более низкой цене предложение означает не обязательство государства по закупке, а обмен информацией с потенциальными производителями. Организация поставок возобновляемой энергии - это возможность для государства продемонстрировать свою волю к достижению целей возобновляемой энергии. Понятно, что приглашения приведут к большему количеству заявок, чем если бы приглашения не были отправлены, объясняет глава Enefit Green.

В то же время проведение такого аукциона в Эстонии является мерой разделения рисков - государство гарантирует не поддержку, выплаченную производителю, а минимальную цену продажи производителя. Сегодня ни для кого не секрет, что цена на электроэнергию, продаваемую в эстонской ценовой зоне Nord Pool, сейчас и в обозримом будущем слишком низка для строительства нового ветропарка в Эстонии.