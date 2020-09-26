Сб, 26.09.2020
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Алексей Навальный

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Разбившийся в Харькове 26 сентября 2020 Ан-26

ФОТО: SERGEY KHRUPOV/EPA

Разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26 мог зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

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В Харьковской области Украины при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты университета ВВС Украины. По последним данным, погибли 25 человек. Всего на борту было 27 человек.

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