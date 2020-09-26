Мечтали перебраться из города в деревню? Волость Ныо ждет вас

В волости Ныо сегодня посетителей ждет мыза Луке. В день визита можно принять участие в семейном дне приготовления яблочного сока и познакомиться с ремесленной мастерской мызы, а также с перформанс-выставочным залом правительственного здания. В усадьбе Луке есть открытое кафе.

Сегодня с полудня открыта обсерватория Тыравере, где будет представлена ​​информация о деятельности этого учреждения и даны ответы на вопросы до 14:00, также можно будет осмотреть достопримечательности внутреннего двора. В 13:00 на балконе большой башни обсерватории выступит группа, состоящая из ученых по изучению космоса.

На хутор Вийнамярди можно отправиться, чтобы увидеть, как с итальянской страстью делают сыр из эстонского молока! А винодельческий хутор Яристе предложит сидр, ягодное вино и ликер из черной смородины. Открыт магазин-кафе винной фермы с широким выбором безалкогольных напитков.

Также открыта мотоконюшня Вана-Колга, Дом природы Вапрамяэ, спасательное общество Ныо, основная школа Ныо, спортивная школа, музыкальная школа, молодежный центр и многие другие места за пределами Ныо между лесами и холмами.