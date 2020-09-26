Сб, 26.09.2020
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Яна Тоом

В Финляндии зафиксировано повышение уровня радиации

Знак радиоактивной опасности.

ФОТО: Ove Maidla

В Финляндии было зафиксировано повышение уровня радиации, сообщает портал новостей YLE. Эксперты объясняют повышение радиации природными явлениями - угрозы для здоровья нет.

По информации STT, станция мониторинга Центра ядерной и радиационной безопасности сообщила в пятницу ночью о повышении уровня радиации в Хоутскари  и на реке Аурайоки.

Служба спасения не была задействована, так как, согласно данным станции, причиной обоих случаев стал дождевой фронт над Западной Финляндией, который “прижал” природные радиоактивные вещества к земной поверхности и вызвал повышение уровня радиации.

Замеренные уровни находятся в рамках допустимого радиационного фона и не представляют угрозы для здоровья.

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