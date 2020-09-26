В Финляндии зафиксировано повышение уровня радиации

В Финляндии было зафиксировано повышение уровня радиации, сообщает портал новостей YLE. Эксперты объясняют повышение радиации природными явлениями - угрозы для здоровья нет.
По информации STT, станция мониторинга Центра ядерной и радиационной безопасности сообщила в пятницу ночью о повышении уровня радиации в Хоутскари и на реке Аурайоки.
Служба спасения не была задействована, так как, согласно данным станции, причиной обоих случаев стал дождевой фронт над Западной Финляндией, который “прижал” природные радиоактивные вещества к земной поверхности и вызвал повышение уровня радиации.
Замеренные уровни находятся в рамках допустимого радиационного фона и не представляют угрозы для здоровья.