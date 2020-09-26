В Финляндии зафиксировано повышение уровня радиации

По информации STT, станция мониторинга Центра ядерной и радиационной безопасности сообщила в пятницу ночью о повышении уровня радиации в Хоутскари и на реке Аурайоки.

Служба спасения не была задействована, так как, согласно данным станции, причиной обоих случаев стал дождевой фронт над Западной Финляндией, который “прижал” природные радиоактивные вещества к земной поверхности и вызвал повышение уровня радиации.