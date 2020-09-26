Война с автохламом не утихает: из Таллинна вывезено свыше 500 старых автомобилей

Глава отдела производств и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли сказала, что по состоянию на сегодняшний день, после того, как инспекторы вмешались и провели с автовладельцами разъяснительную работу, в общей сложности с улиц были убраны 576 транспортных средств.

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21 автомобиль МуПо передала на хранение на стоянку металлолома на улице Линнамяэ. «Мы передали перегрузчику для утилизации 64 автомобиля, и в настоящее время в работе находится производство по почти 250-и автомобилям», - объяснила Уудевяли.

В каком районе наблюдается самые большие проблемы с автохламом?

Оказывается, в спальных районах - в Ыйсмяэ, Мустамяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, а меньше всего автохлама находится в центре города.

«Предположительно, это может быть связано с тем, что в центре города парковка платная. Есть довольно много случаев, когда у транспортного средства нет номерных знаков или стоят иностранные номера, что значительно затрудняет контакт с владельцем», - отметила Уудевяли.

«В большинстве случаев речь идет о так называемом спящем автомобиле, а не металлоломе, но инспекторы все равно пытаются связаться с владельцем и просят его убрать автомобиль», - сказала Уудевяли.

По ее словам, неиспользуемые или брошенные автомобили являются потенциальными источниками опасности. Были случаи, когда их поджигали, в результате чего может получить поврежедния и собственность других людей.