Еще два дня Эстонский музей природы знакомит с грибами: успейте на выставку

Пятьдесят восьмая выставка грибов Эстонского музея природы является частью комплекса мероприятий проводимого в Эстонии месяца эстонской еды.

«Никогда не ешьте грибы, в которых Вы не уверены! - напоминает музей.- Выставка, размещенная во дворе музея природы, предложит Вашему вниманию обзор отличительных черт различных видов грибов, а также даст представление о разнообразии грибного царства, о съедобных, и о непригодных в пищу грибах. Особое внимание будет уделено тому, как отличить смертельно ядовитые виды. В этом году существенный акцент будет сделан именно на теме ядовитых грибов и грибных ядов. Опасные для человека грибы не предупреждают о своих ядовитых свойствах – они не отличаются от остальных грибов каким-либо определенным цветом, не обладают неприятным запахом или горьким вкусом. Также как и безопасные виды грибов, ядовитые грибы тоже могут зачервиветь. Так что, перед тем, как отправиться в лес, нужно хорошенько подготовиться. Выставка грибов Эстонского музея природы - самое подходящее место для пополнения Ваших знаний о грибах!»

Если гриб уже попал к в корзину, но определить его вид не удалось, выставка поможет и тут: все посетители могут принести сюда свои грибы, которые нуждаются в определении, но для правильного определения вида гриба он должен быть доставлен на выставку в свежем виде и целиком - включая шляпку и основание ножки. Наиболее распространенные виды, в определении которых чаще всего случаются ошибки, специалисты помогут определить сразу, а в случаях с редкими видами консультантам придется поискать ответы в различных источниках.

Консультанты, которые присутствуют на выставке постоянно во все часы ее работы, можно также воспользоваться аудиогидом, который можно прослушивать со своего смартфона.

Организаторы выставки приглашают приносить и собранные грибы. «Мы добавим их в экспозицию для всеобщего обозрения»,- отмечают в музее.